Variante Grassina, Giani e Boni: "Da Regione ulteriori 3,5 mln per lavori secondo lotto"

Grazie ad un ulteriore contributo regionale di 3,5 milioni di euro, i lavori del secondo lotto della variante di Grassina, a Bagno a Ripoli (Fi), proseguiranno senza interruzioni. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale della Toscana che ha deliberato l’assegnazione alla Città Metropolitana di Firenze di ulteriori 3.507.387 euro per garantire la continuità dei lavori attualmente in corso nel secondo lotto della variante di Grassina sulla SR 222, tratto Capannuccia – Le Mortinete.

“La variante di Grassina è un’opera di grande importanza per il territorio”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “È strategica ed attesa da decenni, perché crea un collegamento diretto tra il Chianti e Firenze e allo stesso tempo mette in sicurezza l’abitato di Grassina. La Regione Toscana con questo ulteriore finanziamento fa una scelta di responsabilità e dimostra ancora una volta la grande attenzione che ha per quest’opera e per questo territorio, perché sceglie di impegnarsi ancora di più in prima linea per garantire il proseguo dei lavori, senza interruzioni, nonostante l’aumento dei costi dei materiali. È un impegno concreto verso una comunità che da anni aspetta questa infrastruttura”.

“L’intervento regionale – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - si è reso necessario dopo che la Città Metropolitana di Firenze ha quantificato un aumento complessivo dei costi di 6,9 milioni di euro ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha coperto la maggiorazione degli oneri dovuta al caro prezzi per il 2026 e il 2027, così come avrebbe previsto la normativa. La Città Metropolitana si è per questo rivolta alla Regione chiedendo un finanziamento di circa 4,5 milioni. La Giunta ha scelto di coprire subito quanto è urgente, per non fermare il cantiere, rinviando a successivi atti ogni decisione sulle quote ulteriori”.

La variante di Grassina, prevista dal Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità e realizzata in base a un Accordo di programma tra Città Metropolitana e Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti, è articolata in due lotti: il primo, tra Ponte a Niccheri e Ghiacciaia, è stato completato con un investimento di oltre 23,5 milioni di euro, di cui più di 15,2 milioni di risorse regionali; il secondo lotto, attualmente in costruzione, era finanziato per complessivi 15,4 milioni di euro, di cui quasi 10 milioni provenienti da risorse regionali, cui si aggiungono i 3,5 milioni deliberati oggi.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate