Aggressione in strada a Prato: in corso indagini per tentato omicidio

Cronaca Prato
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(foto di archivio)

Vittima un 37enne, ricoverato in ospedale. La Procura ha disposto le ricerche dell'aggressore e coordina le indagini

Indagini in corso a Prato per tentato omicidio dopo che nelle scorse ore un uomo è stato aggredito brutalmente in strada. La vittima, un 37enne originario del Maghreb, è stato trasportato in ospedale a Prato dove è stato ricoverato.

Secondo quanto ricostruito al momento dalla Procura, che ha disposto le ricerche dell'aggressore e che coordina le indagini dei carabinieri, l'aggressione è avvenuta in via Filzi da parte di un uomo che avrebbe prima avvicinato con insistenza il 37enne, poi avrebbe "iniziato a colpirlo e percuoterlo facendolo cadere a terra". I colpi sarebbero proseguiti anche quando l'uomo si trovava ormai accasciato al suolo.

Trasportato in ospedale, i medici hanno riscontrato un trauma cranico e numerose fratture al viso. Entrato in coma, secondo quanto emerso l'uomo non sarebbe più in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per identificare l'aggressore e chiarire i contorni della vicenda.

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