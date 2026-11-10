Appalti e contratti: in commissione la proposta per semplificare le procedure

Semplificazione burocratica, pieno adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36/2023) e ottimizzazione delle competenze organizzative regionali. Sono questi gli obiettivi al centro della proposta di legge di modifica della legge regionale 15/2024, illustrata in commissione Bilancio, guidata da Vittorio Salotti (Casa Riformista).

Nel corso dei lavori, il presidente Salotti ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle strutture amministrative, ringraziando gli uffici della Giunta per “un’illustrazione particolarmente puntuale, precisa e perfetta sotto il profilo tecnico”.

La proposta di legge si inserisce nel percorso di adeguamento avviato dalla Regione per aggiornare le proprie regole organizzative interne dopo i successivi interventi della legislazione statale in materia di appalti (dai decreti legislativi 163/2006 e 50/2016 fino al 36/2023). Essendo la materia dei contratti pubblici di esclusiva competenza statale, l'intervento regionale agisce negli ambiti organizzativi consentiti, completando la revisione della precedente legge regionale 38/2007.

Il testo precisa le competenze del dirigente responsabile del contratto (soggetto che approva gli atti e adotta i provvedimenti nel rispetto della modulistica ANAC e dei bandi tipo) e ridefinisce il raccordo con il RUP (Responsabile Unico di Progetto) e le figure di supporto.

In un’ottica di forte deburocratizzazione, per gli affidamenti diretti di piccolo importo (fino a 20mila euro per forniture/servizi e fino a 40mila euro per i lavori) viene formalizzata la possibilità di procedere mediante un procedimento unico conclusivo dell’iter, sottoposto al solo controllo contabile. Una misura pensata per accelerare l’azione amministrativa a fronte di micro-spese (spesso di poche centinaia di euro).

Vengono incardinate le disposizioni relative all’ufficiale rogante, la figura incaricata della stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa. In particolare, l’ufficiale rogante opera per i contratti della Giunta, ma il Consiglio regionale e le Agenzie avranno facoltà di avvalersene; non sono previsti compensi o incentivi economici aggiuntivi, trattandosi di funzioni collegate all’inquadramento professionale già in essere (Elevata Qualificazione) e sussistendo una riserva statale in materia tributaria; una successiva delibera di Giunta individuerà quali contratti richiedano la forma pubblica amministrativa e quali potranno essere stipulati tramite scrittura privata, introducendo elementi di maggiore flessibilità anche a vantaggio delle imprese fornitrici.

In materia di spese contrattuali si confermano a carico della parte contraente le spese di copia, stipula e gli oneri tributari legati alla sottoscrizione.

Infine, nell’ambito del processo di completa digitalizzazione delle gare pubbliche (i cui obblighi di trasparenza e pubblicità sono assolti tramite le piattaforme ANAC e la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e snellimento delle procedure, la proposta di legge abroga la pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il testo di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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