Appendicite non riconosciuta al pronto soccorso di Empoli: paziente risarcito con 46mila euro

Si era rivolto al pronto soccorso di Empoli per dolori addominali e febbre, ma era stato dimesso con una diagnosi di probabile infezione virale. In realtà, aveva un'appendicite. Un errore diagnostico che ha portato a due interventi chirurgici particolarmente invasivi e a conseguenze permanenti per un uomo di Montecatini Terme. Da qui è nata la vicenda giudiziaria tra il paziente e l'Asl Toscana centro, condannata dal Tribunale di Firenze a risarcirlo.

La vicenda, riportata da Il Tirreno, risale al 2014 quando l'uomo si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e dimesso per "febbre di verosimile origine virale", con prescrizione di una terapia domiciliare. Due giorni dopo il primo accesso, però, i dolori e la febbre non passavano, e l'uomo ha deciso di tornare all'ospedale. Sottoposto a esami, l'uomo è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico di emicolectomia urgente per "peritonite diffusa in ascesso pericecale da appendicite gangrenosa con sofferenza ischemica dell'ultima ansa ileale e del cieco". L'uomo è stato dimesso dopo un paio di giorni.

I dolori, però, sono ricominciati un mese più tardi. Nei mesi successivi, l'uomo ha continuato ad avere problemi intestinali, tanto da dover tornare più volte in ospedale. In un'occasione si è presentato al pronto soccorso per un'occlusione intestinale e, due giorni dopo, per un episodio di subocclusione, risoltosi spontaneamente. La situazione si è conclusa con un nuovo ricovero e un secondo intervento chirurgico di ileo-colostomia.

Successivamente, una visita medica specialistica ha fatto emergere il ritardo nella diagnosi e nel trattamento dell'appendicite. Secondo quanto ricostruito, se la patologia fosse stata individuata durante il primo accesso al pronto soccorso, sarebbe stato possibile intervenire prima, evitando che l'infezione si estendesse fino a provocare una peritonite diffusa e rendendo probabilmente necessario un intervento chirurgico meno invasivo.

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Firenze ha confermato che i sanitari non avrebbero formulato tempestivamente la diagnosi di appendicite. In particolare, secondo i periti, un esame approfondito, come una tomografia, avrebbe verosimilmente permesso di individuare la patologia già al primo accesso in ospedale. Il mancato accertamento avrebbe invece ritardato l'inizio delle cure, consentendo al processo infettivo di peggiorare.

Sulla base di queste valutazioni, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il danno biologico permanente e un'inabilità temporanea da risarcire, condannando l'Asl Toscana centro a versargli un risarcimento di 46mila euro. L'uomo aveva chiesto una somma superiore a 117mila euro.

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