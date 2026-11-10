Basket, l'Etrusca San Miniato U17 supera Perignano: vittoria per 75-55

I ragazzi dell’U17 Regionale ritrovano la retta via e, dopo una prima parte di partita un po’ forzata, oliano i meccanismi e si portano largamente di diritto a casa il foglio rosa.

Coach Menconi: “Nei primi due quarti non riusciamo a trovare con continuità buone soluzioni alla loro difesa, messa a zona o comunque molto contenitiva e arriviamo all’intervallo punto a punto. Sicuramente abbiamo forzato tanti tiri da 3 pt concessi più per scelta della difesa degli avversari che per situazioni create da noi e in ritmo. Nel secondo tempo invece riusciamo ad alzare intensità difensiva e correre in contropiede trovando soluzioni migliori e, difatti, a metà ultimo quarto arriviamo sul +25. Prossima partita giovedì 12 novembre in trasferta a Pietrasanta con Versilia”.

"BRAVI RAGAZZI!!!"

Etrusca Basket San Miniato vs Perignano 75 – 55

(15-11, 16-19, 24-12, 20-13)

Tabellino: Pucci, Cioni 11, Zucchelli 7, Cehu 10, Larocca 29, Torregrossa, Latessa 10, Contino 4, Lotti, Borici n.e., Stefanelli 4. All. Menconi.

Fonte: Etrusca Basket

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