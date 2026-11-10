Cgil Toscana, a Empoli l’assemblea verso lo sciopero generale

Si svolgerà giovedì 12 novembre, dalle 9.30 all’ex Cinema La Perla di Empoli in via dei Neri 5, l’assemblea generale della CGIL Toscana, dal titolo 'Verso lo sciopero generale' del 20 novembre. Un appuntamento di confronto e mobilitazione, che sarà concluso da Giuseppe Gesmundo, della segreteria nazionale CGIL.

Nel corso della mattinata sarà consegnato il riconoscimento 'Compagne e compagni di strada della CGIL Toscana' a Giancarlo Albori (associazione Gaza FuoriFuoco Palestina), Rosy Bindi, Anabely Canari (IParticipate), Vannino Chiti (presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea), Margherita Cioppi (Global Sumud Flotilla), Tomaso Montanari, RSU Sammontana e Alessandro Volpi.

Il riconoscimento è rivolto a coloro che, nell’ambito della società civile, dell’associazionismo e dell’impegno politico e sindacale, hanno condiviso con la CGIL Toscana percorsi di lotta fondamentali per la salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per la difesa e l’estensione dei principi democratici e costituzionali, per la pace e il diritto di autodeterminazione dei popoli, contro la barbarie delle guerre e dei genocidi.

Durante l’assemblea sarà inoltre proiettato in anteprima il cortometraggio 'Rotta su Cuba', curato da Max Civili e Angela Gennaro, che racconta la missione umanitaria svoltasi a Cuba dal 23 al 30 settembre 2026, alla quale ha partecipato la CGIL Toscana.

"Con questo riconoscimento vogliamo ringraziare donne, uomini e realtà collettive che hanno condiviso con noi battaglie anche difficili, mettendo competenze, impegno e coraggio al servizio dei diritti, della democrazia e della pace – dichiara Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana – Sono compagne e compagni di strada con cui vogliamo continuare a camminare e a lottare. La stessa idea di solidarietà ci ha portato a Cuba: esserci, portare aiuti, costruire legami con un popolo che ha diritto a decidere del proprio futuro. Il cortometraggio racconterà questa esperienza. È con questo spirito che prepariamo lo sciopero generale del 20 novembre: per difendere salari e pensioni, scuola e sanità pubbliche, sicurezza sul lavoro e diritto alla casa. Vogliamo che le risorse vadano ai bisogni delle persone, anziché al riarmo. Da Empoli rilanciamo una mobilitazione che deve parlare a tutta la società toscana: cambiare le scelte del Governo e rimettere al centro il lavoro è una battaglia che riguarda tutte e tutti”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate