Firenze, dai souvenir ai gioielli: ecco il mercatino solidale di Lilt

Oggetti curiosi, decorazioni un po’ stravaganti, gioielli, accessori e piccoli tesori del recente passato, pronti a trovare un nuovo proprietario. Con una piccola offerta si può portare a casa un pezzo originale e, allo stesso tempo, contribuire a una causa importante.

A Firenze torna anche quest’anno “Dal Kitsch al Kitsch!”, la mostra mercato solidale organizzata da Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori, associazione provinciale di Firenze, con la collaborazione del Quartiere 2.

L’appuntamento è da venerdì 13 a domenica 15 novembre nella saletta del Parterre, in piazza della Libertà. Il mercatino sarà aperto con ingresso libero venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato a sostenere le attività di Lilt Firenze, impegnata da 100 anni sul territorio nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella riabilitazione oncologica e nell’assistenza alle persone malate di tumore e alle loro famiglie.

“Il mercatino è un modo semplice e piacevole per sostenere il nostro lavoro: ogni oggetto contribuisce a finanziare le attività che portiamo avanti sul territorio, dalla prevenzione ai servizi dedicati ai pazienti e alle loro famiglie oltre ad un servizio dedicato ai caregivers – dichiara Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze –. Ringraziamo il Quartiere 2 per la collaborazione, chi contribuisce mettendo a disposizione gli oggetti e tutte le persone che verranno a trovarci: ogni gesto di solidarietà è importante per continuare a fare la differenza”.

Per informazioni: 055 576939 – www.legatumorifirenze.it

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa