'Feeling Nova': a Empoli una rete di progetti per il benessere femminile

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Il percorso di Feeling Nova proseguirà nel mese di novembre con due nuovi appuntamenti: design, fotografia, artigianato, prevenzione e community si incontrano in un progetto dedicato alle donne

Feeling Nova è un’Associazione No Profit dedicata alla rinascita delle donne dopo un percorso oncologico o un momento difficile della propria vita, che parte dalla convinzione che dopo un cambiamento importante non sia sufficiente occuparsi soltanto del corpo. Rinascere può significare tornare a guardarsi allo specchio, riconoscere un corpo trasformato, riscoprire la propria femminilità, trovare nuovi strumenti per esprimersi, creare relazioni e sentirsi nuovamente protagoniste della propria storia. Per questo l’associazione sviluppa iniziative diverse, unite da valori comuni: ascolto, inclusione, consapevolezza, cura, creatività, collaborazione e rispetto dell’unicità di ogni donna.

Il percorso di Feeling Nova proseguirà nel mese di novembre con due nuovi appuntamenti a Empoli (FI), nati dalla collaborazione con realtà e istituzioni del territorio: due occasioni diverse, unite dalla stessa visione, creare sul territorio spazi in cui le donne possano incontrarsi, prendersi cura di sé e rinascere insieme.

Trame di Rinascita - Crea il tuo capo su misura

Workshop gratuito per imparare, creare con le proprie mani e confrontarsi sui temi della rinascita, della prevenzione e dei diritti femminili. Realizzato da Feeling Nova insieme a CNA Empolese Valdelsa e Impresa Donna, in occasione dell'iniziativa del Comune di Empoli "Donne Al Centro", è dedicato alla sartoria come strumento di creatività, consapevolezza e condivisione.

Dalle 10.00 alle 13.00 al circolo ARCI di Cortenuova, Via Del Ponte 24, Empoli. Possibilità di pranzare insieme a un prezzo speciale. Ingresso gratuito.

Rinascere Insieme - 22 novembre, Empoli

Giornata esperienziale gratuita per ritrovare il proprio benessere. Talk sulla prevenzione, Self Love Experience, fotografia, movimento, valorizzazione personale, momenti di ascolto e relax daranno vita a un’intera giornata dedicata alla consapevolezza, alla cura di sé, alla prevenzione e alla connessione tra donne.

Promossa da Feeling Nova in collaborazione con ASTRO, insieme a CNA Firenze Metropolitana – area Empolese Valdelsa, Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, Azienda USL Toscana Centro, Comune di Empoli, numerosi professionisti e aziende sponsor.

Dalle 10.00 alle 16.00 alla Vela di Avane, Via Magolo 32, Empoli. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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