A Fucecchio un incontro sull'ecologia per superare il pessimismo

Franca Zanichelli, già direttrice del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, interverrà sul tema 'Fuori dal pessimismo: la sfida dei ripristini ecologici'
Si svolgerà sabato 14 novembre il primo incontro per il ciclo 'Il Verde Necessario', organizzato in collaborazione con Fondazione Montanelli Bassi, CAI Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno, Museo Civico e Diocesano di Fucecchio ed EcoIstituto delle Cerbaie, con il patrocinio del Comune di Fucecchio.
Franca Zanichelli, già direttrice del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, interverrà sul tema Fuori dal pessimismo: la sfida dei ripristini ecologici. L'incontro si terrà alle 17.15 nell'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI).
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