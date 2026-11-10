Giovane evade dai domiciliari e ruba monopattino. Due arresti nel Cuoio

Tre arresti nel comprensorio del Cuoio nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri tra Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Palaia durante lo scorso fine settimana. Gli interventi, avvenuti tra il 6 e l'8 novembre, hanno riguardato due episodi di evasione e l'aggravamento di una misura cautelare.

Il primo arresto è stato eseguito nella tarda serata del 6 novembre a Santa Croce sull'Arno, dove i militari della Stazione di San Miniato hanno fermato un ventisettenne straniero in via Fratelli Pallesi. Il giovane, trovato a bordo di un monopattino elettrico, era sottoposto agli arresti domiciliari e si era allontanato senza autorizzazione. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che il mezzo era stato rubato poco prima a un residente della zona. Per lui sono scattate le accuse di evasione e ricettazione. Dopo il rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta nuovamente la misura degli arresti domiciliari.

Un secondo intervento è avvenuto la sera del 7 novembre a Palaia. I carabinieri hanno arrestato un quarantanovenne del posto, già sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo lungo corso Garibaldi. Anche in questo caso il rito direttissimo ha portato alla convalida dell'arresto e alla conferma della misura domiciliare.

Il terzo episodio risale al pomeriggio dell'8 novembre a Castelfranco di Sotto. I militari hanno eseguito un'ordinanza del Tribunale di Pisa nei confronti di un venticinquenne, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un procedimento relativo al reato di rapina. Le ripetute violazioni delle prescrizioni, segnalate dai carabinieri all'autorità giudiziaria, hanno determinato la revoca della precedente misura e l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato quindi trasferito alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.