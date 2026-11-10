Lavoro, oltre 200mila occupati in Toscana grazie al Pnrr

In Toscana, circa 210mila persone, su 400mila persone prese in carico, hanno trovato un’occupazione grazie ai percorsi di Gol. E’ il principale dato del bilancio aggiornato sugli esiti del programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr diffuso questa mattina dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi in occasione dell’inaugurazione della quarta edizione della Fiera Toscana del Lavoro alla Fortezza da Basso di Firenze.

“Sono risultati che parlano di un esito positivo per oltre il 51,9%, rispetto a un dato nazionale che si attesta al 41,9%, delle persone prese in carico e confermano la Toscana al primo posto in Italia per l’attuazione del programma”, ha affermato Giani, evidenziando come questo bilancio si inserisce nel quadro di un vero e proprio “modello toscano” delle politiche per il lavoro, che “costituiscono uno dei pilastri del nostro Welfare”.

“Un modello fondato sull’Agenzia regionale per l’impiego e sulla concertazione con le parti sociali”, ha aggiunto Giani, che in chiusura di saluto ha rivolto un pensiero a Daouda Ndoye, l’operaio che ha perso la vita due notti fa su un cantiere dell’A11: “Quando si parla di lavoro - ha detto - ricordiamoci sempre che l’elemento fondamentale è la sicurezza”.

“La Toscana si propone come un punto di riferimento per le politiche per il lavoro e per la formazione”, ha sottolineato l’assessore Lenzi, che ha richiamato il riconoscimento giunto durante la plenaria di apertura dal direttore generale delle politiche attive del Ministero del Lavoro Massimo Temussi della correttezza della strada intrapresa dal sistema regionale. “Ora, anche nell’ambito della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, che la Toscana presiede, imposteremo le direttive su cui proseguire nei prossimi anni”, ha proseguito Lenzi.

Ai numeri positivi di Gol, si affiancano quelli dei principali indicatori del mercato regionale del lavoro, illustrati dalla direttrice della direzione regionale “lavoro, formazione e istruzione” Francesca Giovani, che mostrano la capacità della Toscana di correre di più rispetto al resto del Paese. Il tasso di occupazione in Toscana è al 70,5%, contro il 62,5% della media nazionale. Quello femminile è al 64,3% (53,8%) e quello giovanile al 49,8% (43,9%). Mentre la disoccupazione è al 4,3% contro il 6,1% italiano e quella giovanile all’8,8% (11,6%).

Gol, gli altri numeri del bilancio

La Toscana è tra le regioni più avanti nell’attuazione del programma Gol, con una dotazione di 295 milioni di euro e circa 400mila persone coinvolte (il 7% del totale coinvolto a livello nazionale). Nove persone su dieci tra quelle prese in carico hanno partecipato ad almeno una misura: il 91,4%, contro il 74,5% dell’Italia, quasi 17 punti in più. Tra chi ha seguito il programma lavora il 51,9%, contro il 41,9% della media nazionale.

Dieci punti di vantaggio, che secondo i dati mostrano come formazione e accompagnamento al lavoro producano un effetto occupazionale misurabile. La Regione supera i target: 125% contro il 119% italiano. Il 181% sul numero di persone formate e il 227% sulla formazione digitale, più del doppio dell’obiettivo, con oltre 49mila persone coinvolte.

Gol ha agito anche su situazioni specifiche. Sulla ricollocazione collettiva sono stati investiti 1 milione di euro su 21 crisi aziendali, con 815 lavoratori reinseriti. Per le persone fragili sono stati stanziati 35 milioni, con 3.661 persone inserite. Per l’occupazione femminile, 12 milioni di euro in incentivi hanno portato all’assunzione di 1.800 donne.

Dalle elaborazioni di Irpet, intervenuta questa mattina con il suo direttore Nicola Sciclone, è emerso che il programma ha avuto un effetto positivo e persistente sull’occupazione: rispetto al periodo precedente a Gol, sono cresciuti del 14% i giorni lavorati a sei mesi dalla presa in carico; dell’11% a 12 mesi e del 9% a 18 mesi.

Fonte: Regione Toscana