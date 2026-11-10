La Lega torna in piazza a Fucecchio: domani gazebo al mercato settimanale

Domani, 11 novembre, la Lega torna in piazza XX Settembre a Fucecchio, in occasione del mercato settimanale, con una postazione aperta ai cittadini dalle ore 9 alle 13. Saranno presenti il Segretario locale, Marco Cordone, anche Vicesegretario provinciale di Firenze, affiancato da alcuni militanti, per incontrare i cittadini e confrontarsi sulle principali problematiche del territorio. Tra queste, da sempre una priorità è la sicurezza, "perché non c'è libertà senza sicurezza", dichiarano gli organizzatori.

In merito, il Segretario Cordone ha dichiarato: "Ormai ci siamo fatti l'idea che l'attuale Amministrazione comunale di Centrosinistra, abbia accantonato (almeno per ora), il progetto della Tenenza dei Carabinieri anche se nel DUP 2027 - '29 se ne parla a pag.18 nel capitolo Promuovere la Sicurezza urbana. Per quanto ci riguarda, non abbiamo intenzione di mollare su questo tema e memori di un antico detto latino, ci comporteremo come la goccia che scava la pietra e lo ricorderemo sempre al Sindaco Emma Donnini, per quanto di sua competenza. Non molliamo su questa importante questione perché siamo convinti che abbiamo ragione. La realizzazione della Tenenza come abbiamo detto più volte, permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio comunale di Fucecchio, territorio con dinamiche particolari, connettendo il Comprensorio del Cuoio e della Pelle con l'Empolese Valdelsa senza dimenticarci del sistema collinare delle Cerbaie, purtroppo infestato ancora dalla droga e dai suoi spacciatori; si pensi all'ultimo fatto di cronaca criminale, proprio di questi giorni, dove i Carabinieri della Compagnia di Empoli sono intervenuti brillantemente su episodi di estorsioni e di spaccio di droga, arrestando alcuni soggetti afferenti alla criminalità".

E continua Marco Cordone: "Di questi temi come di altri ne parleremo domani 11 novembre alla nostra postazione con i cittadini che ci vorranno incontrare. Il rapporto diretto con la gente è la nostra forza e ascoltare le persone è fondamentale per l'attività che svolgiamo. Tra l'altro stiamo aggiornando le nostre proposte sulla Sicurezza (MANIFESTO PER LA SICUREZZA) e saremo presenti per ascoltare i suggerimenti dei cittadini. Inoltre, prevedendolo le attuali normative, cominciamo a pensare ad una Polizia municipale dotata di taser".

Fonte: Lega Italia Federale Sez Fucecchio - Cerreto Guidi