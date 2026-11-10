Linea ferroviaria Lucca-Aulla, la Regione chiede risposte

Si è tenuto stamani ad Aulla il tavolo istituzionale di confronto a cui hanno partecipato l’assessore regionale Filippo Boni, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, gli amministratori locali e i rappresentanti dei comitati dei pendolari. L’incontro è stato convocato dall’assessore Boni per affrontare e risolvere le criticità che hanno interessato la linea ferroviaria Lucca-Aulla nel corso dei mesi di settembre e ottobre.

Tra i principali problemi sollevati al tavolo figurano l’alto numero di guasti, le ripetute cancellazioni dei treni, in particolare nelle fasce orarie dei pendolari, e le conseguenti difficoltà nell’organizzazione del trasporto sostitutivo su gomma. Particolare attenzione è stata riservata ai treni 19205 e 19207.

Tra le azioni risolutive presentate questa mattina da RFI e Trenitalia figurano gli interventi di manutenzione già adottati, come il taglio della vegetazione lungo la linea, le verifiche sul funzionamento dei passaggi a livello e un maggior numero di sopralluoghi a bordo dei treni per individuare le criticità e intervenire tempestivamente.

“Ho voluto essere personalmente ad Aulla, insieme a Rfi e Trenitalia, per ascoltare direttamente i sindaci, i territori e soprattutto i pendolari – ha dichiarato l’assessore regionale Filippo Boni – Non possiamo e non accettiamo dj abituarci ai disservizi. Per questo ho chiesto risposte concrete e ho proposto l’apertura di un tavolo tecnico permanente dedicato alla Lucca-Aulla, per monitorare il servizio e soprattutto prevenire le criticità prima che si trasformino in disagi. La ferrovia è un diritto fondamentale, specialmente nelle aree interne. E chi vive in Garfagnana e Lunigiana ha diritto a un servizio affidabile quanto chi vive nelle grandi città”.

Secondo Gianni Lorenzetti, presidente della Quarta Commissione (Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture) del Consiglio regionale della Toscana, “da parte dell’assessore Boni c’è un’attenzione quotidiana verso Lunigiana e Garfagnana, e verso una linea che ha visto nel corso degli anni numerosi investimenti da parte di RFI e della Regione, ma sulla quale bisogna puntare sempre di più per fare in modo che il trasporto su ferro avvicini i luoghi periferici dei nostri territori al centro della Toscana”.

Secondo Annalisa Folloni, presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, “è stata una mattinata proficua, perché siamo riusciti a mettere sul tavolo le criticità e a prendere impegni importanti, soprattutto da parte di RFI e Trenitalia, per poter affrontare la stagione autunno-inverno che si presenta con le stesse criticità climatiche, causate principalmente da ondate di maltempo, che abbiamo già affrontato l’anno scorso”.

Secondo Mario Puppa, presidente della Commissione per la valorizzazione della Toscana diffusa e per il sostegno alle aree interne, montane e insulari, va lodato l’assessore Boni per aver promosso l’ascolto e il confronto con i territori. “Uno degli elementi determinanti per sostenere il diritto dei cittadini a restare nelle aree interne è proprio la mobilità. La ferrovia diventa quindi per la Regione un pilastro che va difeso e che richiede risposte efficaci, soprattutto in aree interne come la Garfagnana e la Lunigiana, che hanno bisogno di una linea ferroviaria non solo rinnovata, dopo gli importanti investimenti per la messa in sicurezza della tratta che continuano tuttora e che hanno portato anche alla sostituzione di tutto il materiale rotabile, ma anche e soprattutto di una gestione del servizio che ormai è diventato insostenibile per molti pendolari, al cui fianco anche i sindaci si stanno battendo per migliorare il servizio”.

Fonte: Regione Toscana

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