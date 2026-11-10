Minibasket, tutti i risultati delle squadre giovanili nel weekend

Under 17 Gold

Ci vanno davvero a un passo ma è ancora una volta rinviato l’appuntamento con il primo successo stagionale per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Fucecchio cedono il passo ai locali per 61-56. Dopo un ottimo approccio, che scrive +8 al primo riposo, i gialloblu si spengono nel secondo quarto, quando il contro break locale ribalta l’inerzia mandando tutti al riposo sul 41-35. Nella ripresa la Folgore difende il vantaggio toccando il +10 alla terza sirena (53-43) così, nell’ultimo quarto, la reazione castellana riapre tutto, ma la rimonta gialloblu si ferma a -5. Prossimo impegno sabato 14 novembre alle 18 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

Tabellino: Macchi, Gorini 5, Giovannoni 2, Falorni 6, Bandinelli 2, Mannocci, Profeti 14, Barbieri, Speranza, Faffi, Di Carlo 12, Bertelli 15. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 13-21, 28-14, 12-8, 8-13

Under 17 Csi

Prima vittoria per i ragazzi di Marco Ermelani - Abc Castelfiorentino, che a Siena chiudono agilmente la pratica Costone con un perentorio 28-93. Eloquente il punteggio finale, che racconta una gara assolutamente a senso unico: i gialloblu approcciano con grande intensità volando sul 4-23 dopo dieci giri di cronometro, preludio al 14-39 su cui si va negli spogliatoi. Così, con la gara ormai ipotecata, nella seconda parte l’Abc scava ulteriormente il solco, e l’ultimo quarto serve soltanto a mettere la ciliegina. Prossimo impegno mercoledì 18 novembre alle 18 al PalaBetti contro Sestese.

Tabellino: Anton 16, Scherillo 13, Barbieri 25, Capuana 2, Macchi 7, Bufalini 9, Bianchi 11, Bellesi 6, Belaaziz 4. All. Ermelani. Ass. Ticciati, Barlabà.

Parziali: 4-23, 10-16, 10-31, 4-23

Under 14 Gold

Prosegue nel posticipo infrasettimanale la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, Abc Castelfiorentino, che espugnano il parquet della Sestese per 66-90. Una gara che resta in bilico giusto il tempo del primo quarto, con il tabellone che segna 18-17 alla prima sirena. Nella seconda frazione, infatti, i gialloblu cambiano passo e scappano toccando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (29-42). Al rientro i locali provano ad accorciare, ma i gialloblu amministrano per poi darsi definitivamente alla fuga nella volata finale.

Prossimo impegno sabato 14 novembre alle 16 al PalaBetti contro Union Prato.

Tabellino: Costa 25, Delli Carri 2, Bini 7, Arzilli 2, Asta 2, Sordi, Lisi 2, Iori 6, Allegra 20, Bagnoli 14, Profeti 8, Sardelli 2. All. Corbinelli. Ass. Caggiano.

Parziali: 18-17, 11-25, 21-18, 16-30

Under 13 regionale

Altro successo casalingo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti superano la Cerretese per 97-15. Troppo il divario tra le due formazioni, con i gialloblu padroni del campo dal primo all’ultimo minuto e la gara di fatto già decisa dopo dieci giri di cronometro. A metà gara, infatti, il tabellone segna un eloquente 48-6 che lascia ben poco da segnalare nella seconda parte, di fatto utile soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno domenica 15 novembre alle 9.30 sul parquet del Biancorosso Empoli B.

Sono scesi in campo: Asta, Delli Carri, Arzilli, Conforti, Bandinelli, Capodarca, Poggesi, Imbrescia, Fineschi, Chimera, Bini, Baldi. All. Corbinelli. Ass. Ciulli.

Parziali: 31-0, 17-6, 34-2, 15-7

Under 17 femminile

Primo vittoria stagionale per le ragazze di Gianni Lazzeretti, corsare ad Arezzo per 34-47. Prestazione solida e corale quella delle gialloblu, che approcciano con grande intensità mettendo la testa avanti nel primo quarto fino a toccare il 6-15 al 10′. Nella seconda frazione le padrone di casa provano a ricucire, ma le gialloblu difendono il divario andando al riposo lungo sul 21-29. Grande equilibrio al rientro dagli spogliatoi, con le castellane brave a rispedire al mittente i tentativi locali di ribaltare l’inerzia, per poi piazzare l’affondo decisivo nell’ultimo parziale. Prossimo impegno domenica 15 novembre alle 11.30 al PalaGilardetti contro Baloncesto Firenze.

Tabellino: Zenarti 5, Ciampolini 1, Mancini 2, Jahelezi N. 11, Montanelli 6, Majia Biatcho 10, Battaglia 3, Dainelli 6, Jahelezi S., Latini 3. All. Lazzeretti. Ass. Lucchesi, Caggiano.

Parziali: 6-15, 15-14, 9-9, 4-9

Under 13 femminile

Prosegue in salita l’avventura delle ragazze di Sara Bellantoni, che al debutto casalingo cedono il passo al Costone Siena per 18-60. Sfida subito indirizzata dalle ospiti, che prendono il largo nel primo quarto, mentre nella seconda frazione le gialloblu sono brave a reagire pur costrette a rincorrere. Al ritorno in campo dagli spogliatoi Siena scappa definitivamente, con l’Abc che ha il merito di non mollare dando vita ad un ultimo quarto combattuto fino alla sirena.

Prossimo impegno mercoledì 11 novembre alle 18 sul parquet del Basket Femminile Pontedera.

Sono scese in campo: Mugelli, Delli Carri, Ndiaye Ndeye, Bini, Costoli, Chiarugi, Falleri, Darie. All. Bellantoni.Ass. Lazzeretti.

Parziali: 0-18, 8-14, 4-18, 6-10

Minibasket

Altra vittoria lontano da casa per gli Esordienti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che nel fine settimana si sono aggiudicati il derby esterno contro i cugini della Virtus Certaldo. Doppio impegno, invece, per gli Aquilotti Big 2016 di Marco Ermelani e Raffaele Macalindong, che al PalaBetti hanno ceduto il passo all’Union Campi per poi andare a prendersi la medaglia d’oro al Torneo del Tartufo organizzato dall’Etrusca San Miniato, dove i gialloblu hanno superato Bellaria in semifinale e poi i padroni di casa nella finalissima.

E’ iniziato con il botto il campionato degli Scoiattoli Big 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, che si sono imposti a domicilio proprio sull’Union Campi, mentre gli Scoiattoli Small 2019 di Daniele Bagnoli, Cosimo Carzoli e Alessandra Lazzeretti hanno fatto visita a San Casciano in occasione della tappa 3c3, alla quale hanno preso parte insieme a Olimpia Legnaia, Biancorossa Grosseto, Firenze 2, Mugello e, ovviamente, i padroni di casa, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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