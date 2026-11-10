Montelupo, inaugurata la casa di comunità: "Punto di riferimento intermedio tra ospedale e cittadino"

Dai prelievi al Pir (Punto di intervento rapido), dalla guardia medica ai medici di famiglia, (nove quelli in servizio nella rinnovata struttura), fino ad ambulatori specialistici, screening, prevenzione. Tre piani che racchiudono servizi sanitari, sociosanitari e sociali in un unico luogo: sono quelli della casa di comunità "Franco Basaglia" di Montelupo Fiorentino, fresca d'inaugurazione questa mattina 10 novembre, ma già attiva dallo scorso aprile per i circa 14mila cittadini del territorio.

Giani: "Casa di Comunità esempio. Riferimento intermedio tra ospedale e cittadino"

"Di fronte al Governo che anche con il bonus per gli anziani da usare in cliniche private vuol portarci in un’altra direzione, noi in Toscana riaffermiamo l’importanza e la scelta della sanità pubblica" ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al taglio del nastro della struttura in viale Cento Fiori. "Sanità pubblica che significa case di comunità e riforma dell’assistenza territoriale, come possibilità di avere dei riferimenti che siano intermedi tra l'ospedale e il cittadino". Presenti il direttore generale dell'Asl Toscana centro Valerio Mari, il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi e l’assessora alle Politiche sociali, abitative e Diritto alla salute Stefania Fontanelli, l'ex sindaco Paolo Masetti che dette il via ai lavori, la consigliera regionale Brenda Barnini, il direttore della Società della Salute Franco Doni, il dottor Paolo Amico direttore del Coordinamento organizzativo sanitario della zona, l'ingegner Luca Tani direttore Area manutenzione e gestione investimenti Empoli, il coordinatore infermieristico Massimiliano Lo Presti, medici, operatori della struttura e cittadini.

Dai lavori di ristrutturazione, finanziati con fondi Pnrr e iniziati nel marzo 2024, all'apertura nella scorsa primavera, qualche mese fa la casa di comunità ha ottenuto la certificazione del rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale 77/2022 e dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici richiesti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rafforzamento dell'assistenza territoriale.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana (foto gonews.it)

Un luogo dove "c'è chi può farti una prescrizione di emergenza, dove se non riesci a raggiungere il tuo medico di famiglia ne trovi uno che lo sostituisce" prosegue Giani. "È un intervento da 2 milioni di euro, 1400 metri quadrati, una realtà che offrirà per Montelupo e dintorni, l'immagine del presidio sanitario sempre presente e vicino al territorio". Perché "la funzione principale delle case di comunità è quella di costruire un rapporto con il territorio. Il nostro Sistema sanitario regionale è un sistema che funziona" ha aggiunto il presidente della Regione, citando l'ultimo rapporto annuale del Ministero della Salute che ha visto la Toscana al terzo posto tra le regioni italiane per l’erogazione dei Lea, livelli essenziali di assistenza. Sui Pir, punti di intervento rapido pensati per offrire una risposta ai bisogni sanitari non di emergenza, Giani sottolinea: "Effettivamente ancora non sono entrati nella mentalità del cittadino. Man mano che riusciamo a far assimilare questa cultura, sono convinto che saranno un elemento di grande assorbimento di prestazioni che altrimenti si riverberano nei pronto soccorso". Questa "è una casa di comunità esempio, perché avere nove medici di famiglia è davvero un record e conseguentemente la funzionalità si assolve, in questo territorio, nel migliore dei modi".

Valerio Mari, direttore generale Asl Toscana Centro (foto gonews.it)

"La casa della comunità – afferma il direttore generale dell’Asl Toscana centro Valerio Mari – rappresenta un investimento sul rapporto tra servizio sanitario e territorio. La sua importanza non si misura soltanto attraverso gli spazi e le attività che ospita, ma soprattutto nella capacità di rendere il servizio pubblico più vicino alla vita delle persone. Significa costruire un luogo riconoscibile, al quale i cittadini possano fare riferimento e dove trovare ascolto, orientamento e risposte ai propri bisogni di salute. È un cambiamento che richiede anche un modo diverso di lavorare, fondato sulla collaborazione tra professionisti e sulla conoscenza delle esigenze della comunità. La sanità territoriale si rafforza quando riesce a essere presente nella quotidianità delle persone, prima ancora che si manifesti il bisogno di ricorrere all'ospedale".

Casa della comunità Montelupo, i servizi

Al piano terra dell’edificio trovano spazio l’accoglienza, il Cup, i servizi amministrativi, il punto prelievi, l’attività infermieristica, l’Infermiere di famiglia e di comunità e il Punto di intervento rapido (Pir) con medici attivi dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, quindi dalle 20 alle 24 i medici della continuità assistenziale dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 8 alle 24 (l'Asl ricorda che dalle 24 alle 8 nei giorni feriali e il sabato e la domenica, sempre dalle 24 alle 8, il servizio è vicariato dalla casa di comunità Sant'Andrea di Empoli). Al primo piano si trovano gli ambulatori dei medici di famiglia e le relative segreterie, mentre al secondo piano operano gli ambulatori specialistici di cardiologia e allergologia, il consultorio con attività ostetrica e i servizi sociali.

Garantite, inoltre, attività di prevenzione, screening e vaccinazioni, percorsi dedicati alla presa in carico delle persone con patologie croniche, assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Inoltre, viene sottolineato dall'Asl Toscana centro, l'utente trova il Punto unico di accesso per l’orientamento ai servizi, un supporto sociale per le persone e per le famiglie e la diagnostica di base grazie a una dotazione tecnologica che comprende, tra le altre apparecchiature, ecografo, elettrocardiografo, spirometro, holter e dispositivi per il monitoraggio clinico. "La struttura è collegata alla rete aziendale e opera in stretta integrazione con la casa della comunità hub di Empoli e con gli altri servizi territoriali, favorendo percorsi condivisi tra professionisti sanitari e sociali".

Sindaco Londi: "Presidio sanitario sul territorio è fondamentale". Nove medici di famiglia nella struttura

Simone Londi, sindaco di Montelupo Fiorentino (foto gonews.it)

"La realizzazione della nuova casa della comunità – afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi – è un progetto caro a questa amministrazione e a chi mi ha preceduto. Il Comune ha affiancato l'Azienda sanitaria in tutte le fasi, dalla progettazione alla richiesta di permessi, in un'ottica di cooperazione e semplificazione. La cooperazione fra enti è il miglior modo per attrarre risorse e realizzare progetti e strutture che vadano incontro ai cambiamenti e ai mutati bisogni della popolazione. Riteniamo che il presidio sanitario sul territorio sia un elemento fondamentale che concorre alla salute e al benessere dei nostri cittadini. Per questa ragione, mentre i lavori proseguivano, abbiamo lavorato in rete con i medici di famiglia e con la Asl, con sopralluoghi e riunioni periodiche. Sottolineo infine quanto sia importante la presenza del presidio nella struttura da parte dei medici di famiglia, che hanno accolto questa possibilità come un'opportunità".

Già da aprile scorso sono nove i medici di famiglia presenti nella casa di comunità di Montelupo. I medici, viene spiegato in una nota dall'Asl Toscana centro, si alternano secondo una programmazione comune garantendo la propria presenza ai cittadini dalle 8 alle 20, con un centralino unico, 0571878286, a supporto degli accessi per i pazienti. "Il nuovo assetto riguarda quindi la rete dei medici di famiglia di Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Sovigliana, che operano in associazione funzionale territoriale (Aft) per favorire una presa in carico, una continuità assistenziale e un maggiore coordinamento. L’ingresso dei medici di medicina generale dentro la casa di comunità ha rappresentato un passaggio rilevante perché ha consolidato un modello già avviato in altri territori della zona, da Certaldo a Montespertoli, dalla casa di comunità Sant’Andrea di Empoli fino alle esperienze delle case della salute di Sovigliana, Capraia e Limite, Montopoli e Castelfranco di Sotto. Un percorso che sta trovando adesione e che punta a rendere più vicini e integrati i servizi".

I lavori alla Casa di comunità

La casa della comunità di Montelupo, intitolata a Franco Basaglia, è stata sottoposta a un importante intervento di riqualificazione funzionale che è iniziato il 9 novembre 2023 e ha interessato l’intera struttura che ospitava il distretto socio-sanitario, senza ridurre i servizi sanitari per tutta la durata dei lavori. Il cantiere, partito ufficialmente a marzo 2024, si è concluso ad aprile di quest'anno per i lavori interni mentre quelli esterni sono terminati a giugno.

Sono stati effettuati interventi di adeguamento alle norme antincendio quindi si è proceduto al rinnovo delle finiture interne ed esterne, al rifacimento degli impianti elettrici, di quelli idrico-sanitari e dell'impianto di climatizzazione. È stato necessario, viene aggiunto dall'Asl, creare un nuovo ingresso con ampia sala di attesa, mentre sono stati ampliati alcuni uffici e realizzati tre nuovi ambulatori per i medici di medicina generale. Sono stati inoltre allargati i corridoi e costruita una nuova scala di sicurezza esterna. Il tutto ha comportato un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

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