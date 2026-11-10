Il Natale a Empoli punta al record: "Vogliamo un milione di presenze"

Saranno due mesi di festa quelli di Empoli città del Natale. Le luci si accenderanno il 14 novembre fino al 10 gennaio 2027 per questa nona edizione che punta al record di un milione di presenze. La scorsa è stata toccata quota 900mila secondo i dati del Centro Studi Turistici. Che la festa sia ambiziosa lo testimonia anche il record dell'Albero di Natale più alto d'Italia, con 33 metri d'altezza e 12 metri di diametro, installato in piazza della Vittoria.

La manifestazione che ormai è diventata un appuntamento atteso e riconosciuto delle festività invernali è stata presentata martedì 10 novembre nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Il successo delle passate edizioni ha consolidato Empoli come una delle mete natalizie più suggestive della Toscana, grazie a un’atmosfera accogliente, e a un programma ricco di eventi.

Il programma

Quest'anno l'attrazione principale è in piazza della Vittoria, dove trova sede l'Albero di Natale più alto d'Italia, con 33 metri d'altezza e 12 metri di diametro. Un'installazione unica nel suo genere, contornata dai mercatini di Natale, dalla pista di pattinaggio e dal palco dedicato alle esibizioni di danza e musica.

L'altra piazza simbolo di Empoli è piazza Farinata degli Uberti, dove è posizionata la Quercia della Vita: un albero luminoso di dieci metri d'altezza che si illuminerà nella sua interezza. Anche in piazza Farinata saranno presenti le casette del mercatino, la classica giostra coi cavalli per i più piccoli e le proiezioni luminose sui palazzi. Il tema scelto per quest'anno è la Fabbrica di Natale: ingranaggi, nastri di luce, stelle e regali che scorrono sui palazzi. Una proiezione 3D unica anche per quest'anno e destinata a infondere lo spirito del Natale, specialmente durante le 'nevicate' programmate nei fine settimana.

Tutto il resto del centro storico di Empoli sarà contornato da installazioni luminose, alberi di Natale, un'illuminazione aerea fatta da lampadari a goccia. Ancora una volta un modo per stupire i tanti visitatori attesi.

Tanti gli eventi dedicati a bambine e bambini: dal Mondo di Babbo Natale al Chiostro degli Agostiniani, dalla Casa del Grinch in via Paladini, alla Scuola di Magia e Stregoneria all'ex Ospedale dal Ludicomix Christmas Edition al Palazzo delle Esposizioni al Musical di Natale all'ex Cinema La Perla.

I commenti delle autorità

“Anche quest'anno la nostra città vuole continuare a stupire e a innovare per un evento ormai diventato tradizione - commenta il sindaco Alessio Mantellassi. - C'è tanto di nuovo nelle attrazioni, c'è tanto di bello e di coinvolgente per le famiglie che verranno a trovarci e soprattutto il commercio locale è pronto ad aprire le porte dei suoi negozi alle migliaia di persone che giungeranno nelle prossime settimane. Di fronte alle brutte notizie che sentiamo ogni giorno, con il Natale di Empoli cerchiamo di portare gioia e spensieratezza negli occhi dei bambini e anche in quelli degli adulti”.

“Empoli Città del Natale nasce come manifestazione che intende creare un nuovo modo di vivere il Natale e a 9 anni di distanza possiamo dire che ha fatto scuola ed è atteso e imitato anche nelle vicinanze” spiega l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci. Che aggiunge: “L'amministrazione da due anni ha istituito il tavolo di co-progettazione che crea una condivisione di decisioni per arrivare ogni volta a un risultato sempre più importante, apprezzato e ricco di novità. Il commercio di vicinato ha sempre aspettative alte verso questa manifestazione ed è giusto così perché è un evento dedicato allo shopping nel periodo invernale; quindi, speriamo ancora una volta di attrarre famiglie e visitatori per un Natale di grande festa".

"Con il riconoscimento delle 900mila presenze - affermano Giovanni Preti e Nicola Nardini dell'associazione Centro Storico - siamo lieti di accogliere questa certificazione ufficiale perché la città di Empoli se lo merita e punta ad arrivare a un milione di presenze, soprattutto in vista dell’edizione straordinaria del decennale di Empoli Città del Natale dove tutto il commercio sarà protagonista per il disegno della città. I dati delle prenotazioni turistiche di circa un mese fa porta a quasi 100 pullman turistici prenotati per il periodo natalizio, con una base di crescita esponenziale da fuori regione. Ci aspettiamo che cresca anche il numero delle famiglie che giungerà con mezzi autonomi. Per questo abbiamo lavorato tutto l'anno per migliorare l'offerta per bambini, dalla Casa di Babbo Natale al progetto della Scuola di Magia e Stregoneria fino al Passaporto di Empoli Città del Natale con una 'caccia al tesoro' con i 4 elfi in giro per la città. La fine del percorso porterà a ricevere i gadget di Empoli Città del Natale. Inoltre, quest'anno arriveremo a 77 baite per uno dei mercatini più grandi del Natale per l'offerta proposta".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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