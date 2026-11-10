Il Comune di Pisa premia Mirko Castelli, bagnino protagonista di tre salvataggi in mare durante l’estate a Marina di Pisa

Nella mattinata di martedì 10 novembre, nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, il Comune di Pisa ha premiato Mirko Castelli, bagnino livornese che durante la stagione estiva ha salvato tre persone in difficoltà in mare a Marina di Pisa. L’assessore Virginia Mancini ha consegnato a Castelli una targa di riconoscimento per la professionalità, il senso civico e di responsabilità dimostrati nei tre interventi di salvataggio.

«Quello di Mirko Castelli – ha dichiarato l’assessore Virginia Mancini – è un esempio di professionalità, coraggio e senso del dovere. Il suo intervento in tre diverse occasioni, durante la scorsa estate, ha permesso di salvare delle vite e testimonia quanto sia importante il lavoro svolto quotidianamente dai bagnini, figure fondamentali per la sicurezza di chi frequenta le nostre spiagge. Il loro è un mestiere che richiede preparazione, esperienza e una costante attenzione, perché in mare anche pochi istanti possono fare la differenza. Grazie all’intervento di Mirko, delle situazioni che avrebbero potuto trasformarsi in tragedie si sono concluse con il salvataggio delle persone coinvolte. A Marina di Pisa, come in tutto il nostro litorale, la presenza di operatori preparati e attenti rappresenta un presidio importante per la sicurezza dei bagnanti. Con questo riconoscimento vogliamo esprimere a Mirko il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutta la città per la prontezza, l’attenzione e il senso di responsabilità con cui ha saputo agire, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare quella degli altri».

Cinquantadue anni, originario di Livorno, Mirko Castelli lavora come bagnino di salvataggio ai Bagni Arlecchino di Marina di Pisa. Nel corso dell’estate il suo intervento si è rivelato determinante in tre diverse occasioni per soccorrere persone in difficoltà in mare. In un primo episodio ha salvato un trentenne colto da un malore mentre si trovava in acqua, riuscendo a riportarlo a terra e praticando le prime manovre di rianimazione. Successivamente è intervenuto in aiuto di un uomo di circa 50 anni che, a bordo di un sup, non riusciva a rientrare a causa del mare agitato. In una terza occasione ha infine soccorso un turista di circa 60 anni che rischiava di annegare, riportandolo a riva anche grazie all’aiuto di un collega del vicino Bagno Marta.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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