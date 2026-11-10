Traumi aortici: primo posto all'Aoup, un riconoscimento al lavoro multidisciplinare

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha ricevuto il primo premio per il biennio 2024–2026 per il contributo scientifico e clinico al Rita-Registro italiano dei traumi aortici, nell’ambito dell’Aortic Trauma Symposium svoltosi a Trieste nei giorni scorsi.

Il riconoscimento è stato consegnato alla professoressa Raffaella Nice Berchiolli, direttrice dell’Unità operativa di Chirurgia vascolare dell’Aoup ma rappresenta un risultato condiviso con tutti i medici e i professionisti sanitari che partecipano al percorso di cura dei pazienti con trauma aortico.

Le rotture traumatiche dell’aorta toracica rappresentano la seconda causa di morte, dopo le lesioni cerebrali, nei pazienti con traumi non penetranti. L’85% delle vittime muore prima di raggiungere un centro traumatologico e, tra coloro che arrivano vivi in ospedale, la metà muore nelle prime 24 ore. Questi dati evidenziano la gravità di tali lesioni e il valore di una risposta tempestiva, coordinata e multidisciplinare.

“Il valore del premio risiede nel lavoro di squadra che si fa in Aoup – spiega la professoressa Berchiolli -: competenze diverse che si integrano nella valutazione del paziente, nella scelta e nell’esecuzione del trattamento e nell’assistenza successiva. Un percorso nel quale il contributo di ciascun professionista e la condivisione delle decisioni sono essenziali per affrontare situazioni di estrema complessità”.

Il Rita, nato nel novembre 2024 all’Ospedale Niguarda di Milano per iniziativa di chirurghi vascolari dedicati alla gestione del trauma, ha coinvolto oltre 42 centri italiani. Il simposio di Trieste è stato un’occasione di confronto sui risultati del registro e ha ospitato la premiazione di tre centri italiani distintisi per il loro contributo.

“Il primo posto assegnato all’Aoup dà visibilità a un impegno collettivo – aggiunge la direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere – che so che viene costruito attraverso l’attività clinica, la raccolta e la condivisione dei dati e il confronto scientifico. Un riconoscimento che appartiene a tutta la squadra e ribadisce il valore della collaborazione multidisciplinare nella cura dei pazienti con trauma aortico. Siamo perciò orgogliosi del risultato, scaturito da un confronto fra i più importanti ospedali italiani, il che ci impegna non solo a proseguire su questa strada ma a operare sempre meglio nelle reti tempo-dipendenti, nell’interesse di tutta la comunità che si rivolge a Pisa per le cure e per rendere merito al lavoro encomiabile quotidiano di tutti gli operatori sanitari”.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

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