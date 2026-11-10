Rubano la borsa a una pensionata e tentano di prelevare con una carta: arrestati due uomini

Cronaca Camaiore
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Il furto nel parcheggio di un supermercato a Lido di Camaiore. I due sono stati fermati dai Carabinieri mentre cercavano di prelevare con una delle carte sottratte alla vittima

Rubano la borsa a una pensionata nel parcheggio di un supermercato e poco dopo tentano di prelevare denaro con una delle carte di pagamento trovate all'interno. Ma allo sportello bancomat trovano ad attenderli i Carabinieri, che li arrestano. Protagonisti della vicenda, avvenuta a Lido di Camaiore, sono due uomini di 41 e 28 anni, residenti a Milano.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore, i due avrebbero preso di mira una pensionata residente a Viareggio, riuscendo a impossessarsi della sua borsa mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato nella frazione.

All'interno c'erano circa 100 euro in contanti, uno smartphone e diverse carte di credito e debito. Dopo il furto, i due uomini si sarebbero diretti verso uno sportello bancomat di un istituto bancario, con l'intenzione di utilizzare una delle carte appena sottratte.

È proprio in quel momento che sono intervenuti i Carabinieri, sorprendendoli mentre tentavano di effettuare un prelievo. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di recuperare gli oggetti rubati, che sono stati immediatamente restituiti alla legittima proprietaria.

I due arrestati, un 41enne di nazionalità cubana e un 28enne peruviano, entrambi già gravati da precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili, in concorso, di furto con destrezza, tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione.

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