A Santa Maria a Monte una serata di musica e dialoghi per Fausto Vanni

Sabato 14 novembre alle ore 21.30 presso il teatro di Santa Maria a Monte una serata dedicata a Fausto Vanni, salito al cielo un anno fa: la serata è organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Storie Locali, Santa Maria a Monte & Dintorni.

Una serata non celebrativa ma per ricordare con dialoghi e musica un personaggio della moda e non solo, nato in via Renaio a Santa Maria a Monte, e che ha svolto il proprio lavoro per oltre 40 anni nel negozio Guelfa a Ponticelli.

Lo spettacolo prevede, l’introduzione di Renata Novelli, le musiche della Caroti Band e le parole di Enrico Pelosini, un dialogo a 360 gradi. Fausto amava tantissimo il suo lavoro, trasmesso da mamma Guelfa. Armani era il suo idolo, infatti lo incontrò oltre trent’anni fa a Milano, amava la musica di Guccini, De Andrè, Gaber e le canzoni napoletane. La Chiesa era la sua casa, questa devozione trasmessa dalla nonna Quartina, Il ricavato della serata sarà devoluto alla chiesa Cristo Salvatore di Ponticelli.

La serata, fatta di parole e musica “costruita” da Enrico Pelosini, sarà oltre al ricordo di Fausto una serata di quello che Fausto amava, l’amicizia, il lavoro, lo sport e la Chiesa. Dopo il cammino per Santiago di Compostella aveva aggiunto al suo bagaglio di fede delle variazioni importanti.

Trascorso una vita a tre, il babbo Giancarlo era morto in un incidente stradale quando aveva 4 anni nel febbraio del 1961, con mamma Guelfa ed il fratello Alberto, sempre uniti e concordi con decisioni sempre condivise e d’accordo, avevano aperto negozi di abbigliamento a Pontedera, Bientina con il nome della mamma Guelfa, una vita difficile ma anche con importanti traguardi raggiunti.

La perdita di mamma Guelfa cambiò un po’ la via maestra, ma con serenità aveva reagito alle circostanze che la vita gli offrì.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento a quanti hanno lavorato per la “costruzione” di questo spettacolo in ricordo di Fausto.

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