Sequestrati oltre 6.500 prodotti di Halloween tra Pistoia e Prato

Oltre 6.500 prodotti sequestrati tra articoli privi dei requisiti di sicurezza previsti dal Codice del consumo e accessori contraffatti. È il bilancio dei controlli condotti nelle ultime settimane dalla Guardia di finanza di Pistoia, con interventi tra Pistoia, Montecatini Terme e Prato nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non conformi.

Le verifiche, intensificate anche in vista della festività di Halloween, hanno interessato mercati, venditori ambulanti ed esercizi commerciali. I finanzieri del Gruppo di Pistoia e della Compagnia di Montecatini Terme hanno individuato numerosi articoli decorativi a tema Halloween privi delle etichette e delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Nel corso degli stessi controlli sono stati scoperti anche sciarpe, foulard e cappelli contraffatti, che riportavano i marchi di note case di moda internazionali, tra cui Louis Vuitton, Chanel, Dior ed Hermès.

Gli approfondimenti investigativi, attraverso l'incrocio dei dati e l'analisi della documentazione acquisita, hanno consentito di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce e risalire a un fornitore. Le verifiche sono quindi proseguite in un negozio all'ingrosso di Prato, gestito da un cittadino cinese, dove sono stati rinvenuti altri 2.200 accessori contraffatti, nascosti tra i prodotti regolarmente destinati alla vendita.

Le ricerche sono state estese anche alle pertinenze esterne dell'attività commerciale, dove i militari hanno individuato un container utilizzato come deposito. Al suo interno era custodita un'ulteriore parte della merce illegale, sottoposta a sequestro.

Complessivamente, l'operazione ha portato al sequestro di oltre 6.500 articoli. Due persone sono state segnalate alle Procure della Repubblica di Pistoia e Prato per le ipotesi di reato previste dagli articoli 474, 517 e 648 del Codice penale, relativi rispettivamente al commercio di prodotti con segni falsi, alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci e alla ricettazione.

La Guardia di finanza precisa che per gli indagati vale il principio della presunzione d'innocenza e che le eventuali responsabilità saranno accertate in via definitiva soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.

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