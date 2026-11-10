Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il recital pianistico di Alessio Cioni

Una serata di grande musica, ma anche un'occasione per rafforzare il legame tra cultura, scuola e territorio. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21, il Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospiterà Alessio Cioni con il recital pianistico Il Pianoforte Romantico, promosso dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli nell'ambito del Premio «Ferruccio Benvenuto Busoni» alla carriera 2026.

L'appuntamento nasce con una particolare attenzione alle giovani generazioni ed è dedicato agli studenti degli Istituti di istruzione superiore dell'Empolese-Valdelsa, ai quali l'Orchestra intende offrire un'opportunità di incontro con il grande repertorio pianistico e con l'esperienza dal vivo della musica classica.

La serata avrà inoltre una dedica speciale all'Istituto Federigo Enriques di Castelfiorentino, recentemente interessato da gravi episodi che hanno coinvolto la struttura scolastica e la sua comunità. L'Orchestra Busoni desidera così esprimere la propria vicinanza agli studenti, alla Dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale dell'Istituto, riconoscendo il valore della scuola come luogo di formazione, incontro e crescita.

La proposta è stata accolta con gratitudine dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Barbara Degl'Innocenti, che ha confermato la propria presenza al concerto. Una partecipazione che contribuirà a sottolineare il significato condiviso dell'iniziativa e il legame tra le istituzioni culturali e il mondo della scuola.

L'iniziativa intende essere anche un'occasione di partecipazione per l'intera comunità di Castelfiorentino e del territorio, nella convinzione che la cultura e la musica possano rappresentare importanti strumenti di incontro e condivisione.

Beethoven, Schubert e Liszt: il grande repertorio pianistico

Protagonista della serata sarà Alessio Cioni, pianista e concertista, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale attraverso alcune delle pagine più significative della letteratura pianistica di Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Franz Liszt.

Il recital rappresenta un appuntamento di particolare rilievo nel percorso artistico del pianista, vincitore di prestigiosi Concorsi Internazionali ed insignito nel 2026 del Premio «Ferruccio Benvenuto Busoni» alla carriera. L'iniziativa è organizzata dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino e della Città Metropolitana di Firenze.

L'Orchestra invita gli studenti, le famiglie, il personale scolastico e tutta la cittadinanza a partecipare a una serata nella quale il linguaggio universale della musica diventa occasione di incontro, cultura e vicinanza al territorio.

IL PIANOFORTE ROMANTICO – ALESSIO CIONI

Venerdì 27 novembre 2026, ore 21.00

Ridotto del Teatro del Popolo – Castelfiorentino

Organizzazione: Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Programma: Beethoven, Schubert, Liszt