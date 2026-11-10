'La Toscana delle Donne', sold out a Prato per Chiara Francini

Grande partecipazione ieri sera, lunedì 9 novembre, alle Manifatture Digitali Cinema di Prato per 'Mamma Mia', il vodcast di Chiara Francini, protagonista di un doppio appuntamento nell’ambito della quinta edizione de 'La Toscana delle Donne', la manifestazione ideata da Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità.

Dopo l’apertura di domenica al Teatro Verdi di Firenze, la rassegna ha fatto tappa a Prato con due appuntamenti, alle 19 e alle 21, dedicati al rapporto tra madri e figli. Sul palco, insieme a Chiara Francini, Shamzy e Marco Masini si sono messi in gioco raccontando il loro rapporto con le madri, tra ricordi, affetto, insegnamenti, fragilità e legami che continuano ad accompagnarci nel corso della vita.

Un racconto intimo, ironico e personale che ha invitato a riflettere su cosa significhi essere figli e su quanto del nostro modo di essere nasca dal rapporto con la propria madre. Un'occasione anche per ascoltare gli uomini parlare di maternità, andando oltre gli stereotipi.

“Il tema 'Straniere' che abbiamo scelto per questa quinta edizione – sottolinea l’assessora Manetti – vuole invitarci a guardare oltre le etichette e i pregiudizi, a riconoscere il valore delle differenze e ad ascoltare le storie delle donne. Straniere non sono soltanto le donne che arrivano da altri Paesi, ma anche quelle che, per le loro scelte, per il loro modo di vivere o di essere, si sentono estranee alle aspettative della società. Anche appuntamenti come quello di Prato ci aiutano a guardare le relazioni e i ruoli familiari da punti di vista diversi, superando gli stereotipi. La Toscana delle Donne vuole essere proprio questo: uno spazio di ascolto, confronto e libertà, dove ogni storia possa trovare voce”.

La Toscana delle Donne prosegue fino al 28 novembre con un calendario di incontri, spettacoli, musica, arte e iniziative dedicate ai diritti, alla salute, al lavoro e alla parità di genere, coinvolgendo Firenze e tutto il territorio regionale.

Il programma completo è disponibile su www.latoscanadelledonne.it.

Fonte: Regione Toscana

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