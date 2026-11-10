Truffe agli anziani: al via gli incontri con i Carabinieri nel Comune di Barberino Tavarnelle

Sciogliere dubbi, fornire consigli, infondere sicurezza, garantire vicinanza, mettere in guardia da eventuali malintenzionati. Sono questi gli obiettivi che Comune e Arma dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle si pongono nell’affrontare il fenomeno delle truffe e dei furti che avvengono ai danni degli anziani e delle famiglie residenti nel territorio comunale. L’occasione, messa in piedi dalla giunta Baroncelli e rappresentanti dell’Arma della stazione dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle, è un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza, dal titolo “Più sicuri insieme”, in programma dall’11 al 30 novembre, in diverse aree del territorio comunale, comprese quelle più decentrate.

Il programma di quattro incontri, previsti l’11 a Sambuca Val di Pesa, il 16 a San Donato in Poggio, il 24 novembre a Vico d’Elsa e il 30 novembre a Tavarnelle Val di Pesa, si propone di supportare, informare, suggerire alla comunità le modalità migliori per prevenire e contrastare eventuali episodi di truffa. Un’occasione utile e necessaria a sensibilizzare l’intera comunità sul problema dei raggiri e degli imbrogli che colpisce in particolar modo le persone anziane.

“Lo scopo di queste iniziative, – dichiara il sindaco David Baroncelli - che realizziamo in collaborazione con Auser, è quello di consentire ai nostri cittadini di condividere i propri dubbi, conoscere i metodi più usati dai malviventi e aiutare la popolazione a difendersi. Riteniamo fondamentale che la campagna di sensibilizzazione che abbiamo messo in atto svolga un’attività tesa a raggiungere i cittadini e le cittadine in maniera puntuale e capillare. Intendiamo stabilire un legame tra amministrazione, Carabinieri e cittadini, nel corso di questi incontri parleremo di come difendersi, saranno fornite indicazioni di carattere pratico per prevenire gli espedienti dei truffatori e lavoreremo insieme per la prevenzione e la tutela della sicurezza, un tema che rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale”. Il contatto ‘ambientale’, ovvero la creazione di un rapporto diretto con la comunità, può rivelarsi uno strumento utile ed efficace per prevenire e contrastare la microcriminalità che prende di mira il mondo della terza età. Per questa ragione l’informazione diventa necessaria a costruire rete e alleanze.

Insieme al sindaco Baroncelli, parteciperà agli incontri il comandante della Stazione Carabinieri di Barberino Tavarnelle Federico Righetti. L’11 l’incontro si terrà presso lo spazio polivalente “Don Cuba” di Sambuca, il 16 presso il Circolo della Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Donato in Poggio, il 24 al Centro civico di Vico d’Elsa ed il 30 al Cinema Olimpia di Tavarnelle. L’Auser mette a disposizione un servizio di trasporto per i residenti di Monsanto all’incontro del 24 a Vico e i residenti di Marcialla all’iniziativa del 30 a Tavarnelle. Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 17,30. La cittadinanza è invitata a partecipare.

“E’ fondamentale che i cittadini prestino la massima attenzione alla collaborazione, – rimarca il sindaco - è essenziale fare rete, intervenire e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine, anche qualora si noti qualche movimento sospetto”. Occorre rivolgersi al numero di emergenza 112 non solo per segnalare l’episodio accaduto ma anche per fornire dettagli e indicazioni relative alle persone sospette.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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