Turismo a San Miniato, Confcommercio: "Flessione nel periodo autunnale, pronti ad un confronto per il rilancio"

Un'analisi dei dati turistici e alcune riflessioni sulle prospettive del settore dell'accoglienza a San Miniato. È quanto solleva il presidente ConfTurismo ConfCom Pisa Cesare Andrisano interviene nel dibattito sulle prospettive economiche e ricettive del territorio a seguito delle recenti dichiarazioni del sindaco Simone Giglioli.

“Abbiamo la consapevolezza delle potenzialità del nostro territorio, ma anche della necessità di lavorare per consolidare e rilanciare la sua attrattività anche nel periodo autunnale, a fronte di numeri che meritano di essere letti con attenzione” spiega Andrisano. “I dati ufficiali Istat pubblicati dalla Regione Toscana ci dicono che le presenze di novembre 2025, pari a 3.316, risultano inferiori rispetto a quelle registrate nei mesi primaverili ed estivi, come maggio (6.588), giugno (7.612) e agosto (8.397). Anche il confronto annuale tra il 2024 e il 2025 evidenzia una flessione complessiva di 2.465 presenze, passate da 61.545 a 59.080”.

“Sono numeri che indicano una situazione non particolarmente rosea e invitano a una riflessione condivisa sulle strategie da mettere in campo. A questo si aggiunge la particolare struttura dell'ospitalità sanminiatese, dove la componente business rappresenta il 75-80% dell'occupazione alberghiera e genera un indotto importante anche per il comparto della ristorazione, attraverso eventi, congressi e cene aziendali. Un segmento che sta risentendo delle difficoltà del distretto conciario, del rincaro energetico, dell'aumento dei costi delle merci e della contrazione della capacità di spesa delle famiglie”.

“A maggior ragione il turismo e l'accoglienza rappresentano settori strategici per San Miniato e crediamo sia importante affrontare questo momento con uno spirito costruttivo, mettendo a disposizione competenze, esperienze e conoscenze degli operatori. Occorre ragionare su una programmazione capace di valorizzare tutte le componenti dell'offerta turistica, a partire dalla ricettività alberghiera, fino alla ristorazione, agli eventi e alle esperienze legate alle eccellenze del territorio. In particolare, riteniamo importante lavorare per rafforzare anche l'offerta alberghiera a 3 e 4 stelle, con strutture in grado di rispondere alle esigenze del turismo organizzato, congressuale e business” afferma il presidente di ConfTurismo ConfCom Pisa.

Tra i temi da affrontare Andrisano evidenzia “il ruolo della Fondazione San Miniato Promozione, considerata un interlocutore centrale per la costruzione di una strategia efficace di promozione turistica. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare il dialogo con associazioni di categoria e imprese, affinché le decisioni sulla promozione, sugli eventi e sulla valorizzazione del territorio siano il più possibile condivise. Anche le scelte legate all'identità e alla comunicazione di manifestazioni storiche come la Mostra del Tartufo meritano un confronto ampio, coinvolgendo chi ogni giorno contribuisce a costruire l'immagine e l'accoglienza di San Miniato”.

“Non crediamo che sia utile alimentare contrapposizioni – evidenzia il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli – siamo convinti che sia arrivato il momento di mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti interessati. Siamo pienamente disponibili a rilanciare un percorso di lavoro sul turismo e sull'accoglienza, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Fondazione San Miniato Promozione e tutti gli operatori e le realtà coinvolte, per individuare le priorità e contribuire concretamente alla costruzione di un progetto condiviso” conclude il presidente di ConfTurismo ConfCom Pisa.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa