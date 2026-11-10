Scuola materna di Villa Pacchiani, Oliveri: "Situazione vergognosa"

"La situazione più vergognosa che io abbia documentato in 15 anni di attività fotografica e civica. Questi problemi non esistono nemmeno nel terzo mondo". Così Vincenzo Oliveri, capogruppo di ASMA indipendente commenta una foto dell'ingresso della scuola materna di Villa Pacchiani, che, quando piove, si trasformerebbe "in un pantano con una pozzanghera persistente".

Per evitare che i bambini si bagnino i piedi, sarebbe stato messo un bancale in legno, con il rischio, fa notare Oliveri, "di farli inciampare e cadere. Una scena indegna per un paese civile".

"Guardando bene l'immagine, la situazione è persino peggiore - prosegue in una nota il consigliere -: la stessa soglia di cemento all'ingresso è spaccata e sbrecciata, creando un ulteriore gradino sconnesso e pericoloso per chi passa. Come se non bastasse, visto che il cancelletto è rotto e presenta uno spazio tra le stecche così largo da permettere ai bambini di infilarsi e uscire pericolosamente verso l'esterno, cosa si è fatto? Hanno pensato bene di bloccare la via di fuga piazzando alla buona un cancelletto estensibile in legno (a pantografo) appoggiato lì alla rinfusa".

Il consigliere si chiede quindi quanto possa costare all'amministrazione comunale intervenire per eliminare la pozzanghera, sistemare la soglia di cemento e riparare il cancello. "Parliamo di interventi minimi, da poche centinaia di euro, che richiederebbero poche ore di lavoro", sottolinea Oliveri.

"Siamo in pieno autunno, piove quasi ogni giorno e i nostri bambini continuano a dover fare il percorso a ostacoli tra bancali scivolosi, cemento rotto e barriere improvvisate. Non servono grandi opere né bilanci milionari per sistemare l'entrata di un asilo: serve solo la volontà politica di farlo. Problemi del genere non dovrebbero esistere, ed è ora di dire basta a questa totale incuria!", conclude il consigliere.

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