A Certaldo due giornate dedicate alla musica medievale

Il 26 e 27 novembre 2026 Certaldo ospiterà il convegno internazionale «Musica, Parola, Figura, Canto. Interdisciplinary Approaches», promosso dal Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento «Marcello Masini», in collaborazione con la Fondazione Ezio Franceschini e i Dipartimenti di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.

L’iniziativa, coordinata da Antonio Calvia (Università di Pavia) e Maria Sofia Lannutti (Università di Firenze), concluderà il XVI Corso di formazione sulla musica nel medioevo dal titolo «Il Medioevo musicale tra monodia e polifonia: competenze interdisciplinari, metodologiche e risorse informatiche», organizzato dalla Fondazione Ezio Franceschini e rivolto a giovani studiosi, che si terrà a Firenze dal 23 al 26 novembre.

Il convegno, che si terrà a Casa Boccaccio, sede del Centro Studi Ars Nova, riunirà studiosi e musicisti per esplorare le relazioni tra musica, poesia, immagini e prassi esecutive nel Medioevo, secondo una formula che privilegia il dialogo interdisciplinare: tre gruppi internazionali di ricerca presenteranno i risultati del proprio lavoro attraverso sessioni che affiancheranno alla discussione scientifica anche momenti di ascolto e performance.

Le tre sessioni, in programma tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, saranno dedicate all’espressività nella poesia musicale di Guillaume de Machaut, alle pratiche di scrittura e di esecuzione della polifonia tra XII e XIII secolo, e infine agli unica italiani del codice di San Gaudenzo, recentemente scoperto e latore di parte del repertorio dell’Ars Nova. Tra i partecipanti figurano studiose e studiosi delle università di Cambridge, Londra, New York e di diversi atenei italiani.

Un momento centrale dell’iniziativa sarà il concerto «Pour Fortune. Musiche dei secoli XIII e XIV dal codice Las Huelgas a Guillaume de Machaut», in programma giovedì 26 novembre alle ore 19.00 nella Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, a Certaldo Alto.

Protagoniste saranno Barbora Kabátková (voce e arpa) e Catalina Vicens (organo portativo), due rinomate interpreti attive a livello internazionale nel campo della musica antica. Il programma propone un percorso attraverso la musica medievale europea, dalle tradizioni polifoniche conservate nel codice Las Huelgas fino al repertorio trecentesco di Guillaume de Machaut passando per il Codice Rossi. Viene così offerta al pubblico l’occasione di ascoltare sonorità e strumenti raramente presenti nelle stagioni concertistiche tradizionali. L’ingresso al concerto è gratuito.

Il convegno si svolgerà presso Casa Boccaccio, sede del Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del Trecento «Marcello Masini», in via Giovanni Boccaccio 18, a Certaldo Alto.

Il Corso di formazione si svolgerà presso la sede della Fondazione Ezio Franceschini, in via Montebello, 7, a Firenze.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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