Allarmi bomba nelle scuole toscane: oltre 400 istituti coinvolti

Sono oltre 400 in Toscana le scuole che hanno disposto la chiusura o l'evacuazione degli istituti dopo la diffusione di una mail anonima contenente minacce di attentati e presunti allarmi bomba. Il dato è stato confermato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri. L'allarme ha interessato circa 6mila istituti scolastici in tutta Italia, coinvolgendo anche alcune scuole di Empoli (qui la notizia).

Il messaggio minatorio, secondo quanto riferito da Tagliaferri, avrebbe raggiunto praticamente tutte le scuole della regione, dagli istituti superiori agli istituti comprensivi, coinvolgendo anche plessi di scuola dell'infanzia e primaria. Il direttore generale Tagliaferri ha espresso apprezzamento per la gestione dell'emergenza da parte dei dirigenti scolastici, che si sono attivati adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni e informare tempestivamente le famiglie. "In situazioni di questo tipo la priorità deve essere sempre la tutela degli alunni", ha dichiarato Tagliaferri, sottolineando inoltre come le scuole siano "strutture preparate ad affrontare situazioni di emergenza e allenate alle procedure di evacuazione, già previste per eventi come i terremoti".

Dalla politica e le istituzioni e i sindacati arrivano la ferma condanna alle minacce e la vicinanza a studenti, famiglie personale scolastico

I commenti

Alessandra Nardini: "Fatti gravissimi, le nostre scuole devono restare un luogo sicuro"

"Le minacce di esplosioni che oggi hanno colpito scuole in tutta Italia, anche in Toscana, sono fatti gravissimi, ancora più odiosi perché coinvolgono il luogo dove si dovrebbe stare più al sicuro di tutti, la scuola. Alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, a tutte e tutti coloro che lavorano nelle scuole va la mia vicinanza. Ringrazio le forze dell’ordine e chi sta garantendo controlli e sicurezza.

Il Governo deve intervenire subito e il Ministro Piantedosi deve riferire in Parlamento su quanto sta accadendo, sulle indagini e sulle misure di prevenzione e protezione messe in campo.

Non siamo davanti a episodi da sottovalutare: questi allarmi si inseriscono in una sequenza di minacce, intimidazioni e attacchi veicolati soprattutto attraverso la rete, che puntano a diffondere paura e destabilizzare la vita quotidiana. Spetta agli inquirenti accertarne origine ed eventuali collegamenti, senza alimentare allarmismi.

Di fronte a tentativi di seminare caos e insicurezza, il Paese deve rispondere unito, respingendo con incisività la strategia destabilizzante che qualcuno sta evidentemente portando avanti e facendo di tutto perché le nostre scuole restino posti sicuri".

Fratelli d'Italia: "Minacce gravissime, necessario fare piena luce. Vicini a studenti, famiglie e personale scolastico"

"Le minacce di attentati che hanno interessato numerose scuole toscane sono un fatto gravissimo che ha coinvolto studenti di ogni età, famiglie e personale scolastico. L'evacuazione precauzionale degli istituti e le ore di apprensione vissute da tante comunità scolastiche dimostrano quanto sia importante affrontare con la massima attenzione episodi di questo genere. Ringraziamo tutti gli operatori impegnati nella gestione delle segnalazioni, insieme alle forze dell'ordine, ai dirigenti scolastici e al personale che ha applicato le procedure di sicurezza.

Il presidente Giani ha riferito di centinaia di chiamate al 112 e ha assicurato che il sistema regionale di emergenza ha garantito risposte senza tempi di attesa. Adesso è fondamentale che venga fatta piena luce sull'origine delle comunicazioni e sulle responsabilità di chi le ha diffuse. La ripetizione di minacce di questo genere, indirizzate a istituti scolastici in diverse parti d'Italia, richiede un accertamento approfondito che siamo certi non mancherà".

Futuro Nazionale Toscana: "Minacce inaccettabili, la sicurezza degli studenti non può essere messa a rischio"

"Le minacce di attentati inviate via email a oltre cento istituti scolastici in tutta Italia, che hanno provocato evacuazioni e momenti di forte preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, rappresentano un fatto di estrema gravità che non può essere liquidato come una semplice bravata". A intervenire sulla vicenda sono Tommaso Villa, Referente Regionale di Futuro Nazionale, e Leonardo Bindi, Referente Regionale del Movimento Giovanile di Futuro Nazionale.

"È inaccettabile che le scuole, luoghi che dovrebbero garantire serenità, formazione e sicurezza ai nostri ragazzi, diventino teatro di minacce di questo genere. Dietro ogni evacuazione ci sono studenti, insegnanti e famiglie costretti a vivere momenti di comprensibile paura e incertezza. Chi invia comunicazioni di questo tipo non sta facendo uno scherzo: sta creando allarme, interrompendo l’attività didattica e coinvolgendo intere comunità scolastiche in una situazione di forte tensione", dichiarano Villa e Bindi.

"Chiediamo che venga fatta piena luce sull’origine di queste comunicazioni e che i responsabili vengano individuati e perseguiti. Non è accettabile che qualcuno possa utilizzare minacce di attentati per seminare paura e condizionare la quotidianità di migliaia di studenti. È necessario garantire il massimo coordinamento tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, affinché ogni segnalazione venga affrontata con tempestività e serietà".

"Come Futuro Nazionale, esprimiamo la nostra vicinanza agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico coinvolto, ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per le verifiche effettuate. La sicurezza dei nostri ragazzi deve essere una priorità assoluta. La scuola deve rimanere un luogo di crescita, formazione e tranquillità, non un bersaglio per chi vuole diffondere paura e disordine", concludono Villa e Bindi.

Gemma Peri (Lega Giovani Toscana): "Allarmi bomba nelle scuole toscane: di fronte a questi gesti scellerati che incutono paura e ansia negli studenti e' necessaria l'introduzione dello psicologo scolastico"

"Oltre 300 scuole coinvolte dagli allarmi bomba in tutta Italia fra cui gli istituti toscani. C'è da dire che dietro questo numero non ci sono soltanto istituti evacuati, lezioni interrotte e indagini da portare avanti, ma migliaia di ragazze e ragazzi che hanno vissuto momenti di paura, incertezza e smarrimento. C’è una responsabilità che riguarda tutti noi e che non possiamo delegare oltre all’accertamento: prenderci cura di ciò che questi avvenimenti lasciano nel profondo dei ragazzi.

La paura non scompare quando termina un’evacuazione. Può rimanere, si insinua, lascia domande e incertezze. E ciò non possiamo pensare che si risolva semplicemente tornando in classe il giorno dopo.

La scuola dovrebbe essere il luogo in cui un ragazzo si sente libero di essere sé stesso, di sbagliare, di imparare, di sognare e di costruire il proprio domani. Un luogo ove sentirsi accolto e protetto.

Parliamo da tempo di disagio giovanile, di fragilità emotive, di solitudine e di una generazione che troppo spesso fatica a trovare qualcuno disposto ad ascoltarla davvero. Ma ascoltare non significa aspettare che un ragazzo chieda aiuto.

Per questo credo che l’introduzione obbligatoria dello psicologo scolastico non sia più rinviabile tantomeno l’educazione alla stessa. Non come risposta occasionale alle emergenze ma come punto di riferimento accessibile a ogni studente."

Cgil Livorno: "Inaccettabile tentativo di boicottare le proteste degli studenti. Siamo dalla loro parte"

"In relazione alle surreali e sconcertanti notizie riguardanti allarmi bomba registrati in molte scuole del territorio nazionale e anche a Livorno, esprimiamo la più viva solidarietà e vicinanza agli studenti e a tutto il personale scolastico". Così dichiara la Cgil di Livorno.

"Quanto avvenuto rappresenta un inaccettabile tentativo di boicottare le giuste proteste studentesche che stanno avvenendo in questi giorni in tutta la penisola creando un clima di ingiustificato allarme. Invitiamo pertanto alla massima vigilanza democratica e per queste ragioni siamo e saremo sempre al fianco degli studenti e di tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola: niente e nessuno potrà imbavagliare la protesta di chi vede messo in discussione il proprio futuro".

Notizie correlate