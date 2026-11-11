Allerta rossa nel nord-ovest della Toscana, scuole chiuse in più province

"Tutto il sistema della protezione civile della Toscana è allertato. La Regione è in collegamento con tutte le organizzazioni, associazioni, forze d'ordine pubblico che a livello delle province e dei comuni sono pronte a intervenire in caso di necessità". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo l'emissione dell'allerta meteo di codice rosso per domani, giovedì 12 novembre, in alcune aree del nord-ovest della Toscana. Intanto nelle province coinvolte, Lucca, Massa Carrara e parte delle province di Pistoia e Prato, più comuni hanno disposto la chiusura di scuole, cimiteri, aree e parchi pubblici.

Allerta rossa e arancione nel nord ovest, gialla nel resto della Toscana

L'allerta meteo di codice rosso, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, sarà in vigore dalle 10 alla mezzanotte di domani per Lunigiana, bacino del Reno e Serchio-Garfagnana-Lima. Nelle altre aree del nord-ovest sono previste condizioni di allerta arancione, già a partire da stasera, mentre sul resto della Toscana sarà allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.

Il tempo, viene spiegato dalla Regione Toscana, è previsto in deciso peggioramento già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, a partire dalle zone nord-occidentali. Una nuova e più intensa fase di maltempo è attesa domani, quando le precipitazioni si estenderanno progressivamente a tutta la regione, con possibili temporali anche di forte intensità.

L'aggiornamento sul maltempo e situazione fiumi. Idrovore in azione sulla Costa Apuana

"Le piogge stanno interessando soprattutto la zona nord-occidentale della regione, con accumuli fino a 100-150 mm nelle zone più colpite, soprattutto sui rilievi. Le precipitazioni continueranno nelle prossime ore, con una possibile temporanea attenuazione durante la notte. Già dalla mattinata di domani, giovedì 12 novembre, le piogge torneranno a intensificarsi, estendendosi a tutta la Toscana". Così in un aggiornamento via social il presidente della Regione Giani e il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika. "L'allerta rossa sarà attiva dalle ore 10 di domani nelle zone interessate del nord-ovest della regione. Le precipitazioni più intense sono attese nel pomeriggio, con temporali persistenti e stazionari, localmente estesi. Nel nord-ovest della Toscana si prevedono accumuli fino a 150-200 mm, localmente superiori sui rilievi".

"È la Costa Apuana l'area che al momento registra le maggiori criticità sul comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, con circa 100 millimetri di pioggia già caduti nelle ultime 24 ore. Il Consorzio segue costantemente l'evoluzione della perturbazione che interessa il territorio e che, secondo le previsioni, porterà al passaggio dall'allerta arancione in corso all'allerta rossa prevista da domani nelle aree del nord-ovest della Toscana".

Così in una nota il Consorzio di Bonifica Toscana Nord che comunica di aver "disposto la reperibilità di tutto il personale tecnico e degli operai sull'intero comprensorio per garantire il monitoraggio più capillare possibile dei corsi d'acqua e la gestione di eventuali criticità ed emergenze. Particolare attenzione è rivolta a Versilia, Costa Apuana, Viareggio e Lunigiana".

"Già attivi gli impianti idrovori della Costa Apuana, mentre tutti gli altri impianti del comprensorio sono pronti ad entrare in funzione in base all'evoluzione della situazione. Grazie ai sistemi di telecontrollo sarà possibile intervenire tempestivamente per gestire al meglio i livelli idrici e la risposta della rete di bonifica. Al momento Carrione e Frigido (stazione di Canevara) hanno raggiunto il primo livello di guardia a Massa Carrara, Ricortola oltre il secondo livello".

Restano attivi, aggiungono dal Consorzio, i servizi di reperibilità per eventuali segnalazioni:

Lucca - Capannori - Bientina: 348 8867459

Versilia - Vecchiano - Montignoso: 340 7000146

Massa Carrara: 331 6321391

Lunigiana: 331 6852074

Scuole chiuse in provincia di Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia

A causa dell'allerta meteo, nelle province interessate dal codice rosso e arancione, più comuni hanno disposto per la giornata di domani giovedì 12 novembre lo stop all'attività didattica e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come di parchi e aree pubblici, centri diurni, cimiteri, mercati, piste ciclabili, impianti sportivi, sospensione dell'attività all'aperto.

Tra questi le città di Massa e Carrara e i comuni della Lunigiana. Stop alla didattica anche in provincia di Lucca, dal capoluogo alla Versilia, (già colpita dal maltempo nelle scorse ore), nei comuni di Viareggio, dove è stato interdetto anche l'accesso alle pinete, Forte dei Marmi, Stazzema, Seravezza, Massarosa, Camaiore. Anche i territori dell'Unione dei Comuni della Garfagnana hanno disposto l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole.

In provincia di Prato chiuse scuole e aree pubbliche nel capoluogo, nei comuni di Montemurlo, Carmignano, Vernio dove la sindaca Maria Lucarini ha disposto la sospensione delle attività alla primaria Merope e alla scuola dell'infanzia Piccolo Sole a Montepiano, area che ricade nella zona per cui è stata emanata l'allerta rossa. In provincia di Pistoia scuole chiuse nel comune di Abetone Cutigliano, tra le aree che rientrano nella zona di allerta rossa, a Pistoia città. La provincia in una nota evidenzia che il codice rosso interessa zone collinari e montane del territorio: "Dalle 10 di giovedì 12 novembre fino alla mezzanotte sarà in vigore il livello massimo di allerta. Si invita tutta la popolazione alla massima prudenza e a evitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate, se non strettamente necessari".

Chiusura di scuole, parchi, musei e sospensione delle attività all'aperto anche nel Comune di Campi Bisenzio.

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