'Broken. Il potere del frammento': la mostra di Palazzo Strozzi arriva a Montespertoli

La Biblioteca comunale di Montespertoli ospita mercoledì 18 novembre alle 18 la presentazione di 'Broken. Il potere del frammento', la nuova mostra della Fondazione Palazzo Strozzi aperta a Firenze dal 25 settembre 2026 al 24 gennaio 2027. L’appuntamento fa parte del calendario di incontri che Palazzo Strozzi porta nelle biblioteche del territorio fiorentino e toscano.

La mostra è curata da C.D. Dickerson III e Andrew Sears della National Gallery of Art di Washington, insieme ad Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. Racconta il frammento nella storia della scultura, dall’archeologia ai giorni nostri, in un percorso che va dall’antico Egitto a Michelangelo e dalla Grecia classica a Rodin. Il frammento non è trattato come il semplice resto di qualcosa che è andato perduto: diventa un oggetto con un valore proprio, che porta i segni della memoria e delle trasformazioni. A volte nasce da una scelta dell’artista, altre volte da una storia subita, fatta di guerre, rivoluzioni, iconoclastie, vandalismi e calamità naturali, come l’alluvione di Firenze del 1966.

"Questa collaborazione con Palazzo Strozzi conferma l’impegno dell’amministrazione nel fare della biblioteca un presidio culturale per tutta la comunità - dichiara Annalisa Giotti, assessora alla cultura del Comune di Montespertoli. - Partecipare a una rete di biblioteche che porta sul territorio una delle mostre più importanti dell’anno è un’iniziativa che invitiamo i cittadini a non perdere."

Le opere e i reperti esposti sono più di ottanta e arrivano da grandi musei internazionali come il Metropolitan Museum di New York, il Louvre, il British Museum e il Museo Nacional de Antropología di Città del Messico. Accanto a Giovanni Pisano, Michelangelo e Rodin ci sono artisti contemporanei come Louise Bourgeois, Huma Bhabha, Robert Gober, Francesco Vezzoli e Danh Vo. Mark Manders ha realizzato una nuova installazione per il Cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi.

In occasione dell’incontro la biblioteca allestirà uno scaffale tematico con una selezione di libri sul tema e il catalogo della mostra, da consultare e prendere in prestito.

La partecipazione è gratuita su prenotazione contattando la Biblioteca di Montespertoli, in via Sidney Sonnino 1, al numero 0571 600228. Informazioni sulla mostra su www.palazzostrozzi.org.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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