Case della Memoria, 32mila euro dalla Regione per il sistema museale toscano

Oltre 32mila euro per sostenere e rafforzare il Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana – I Grandi Personaggi. È il finanziamento ottenuto dall’Associazione Nazionale Case della Memoria nell’ambito del bando regionale “Sistemi Museali 2026”, che mette a disposizione complessivamente 750mila euro per sostenere 25 reti museali toscane.

Il sistema, riconosciuto dalla Regione Toscana, riunisce case-museo dedicate a figure storiche, artistiche, letterarie e scientifiche che hanno vissuto o operato in Toscana. Le risorse assegnate serviranno a realizzare attività nel corso del 2026 e nella prima parte del 2027, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le realtà aderenti e sviluppare nuovi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale.

«Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla nostra associazione e del valore della rete delle Case della Memoria – dichiara Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. Mettere in relazione luoghi e storie legati a grandi personaggi significa offrire al pubblico un patrimonio culturale diffuso, che merita di essere conosciuto e valorizzato. Le risorse ci consentiranno di rafforzare le attività comuni e di rendere queste realtà sempre più accessibili e partecipate».

«La collaborazione tra le case-museo è fondamentale, soprattutto per le realtà più piccole, che possono così condividere competenze, strumenti e progettualità – aggiunge Mauro Capaccioli, vicepresidente dell’associazione –. Vogliamo lavorare per ampliare i pubblici, investire nell’accessibilità e sviluppare iniziative capaci di coinvolgere anche le persone più fragili. Le case-museo non sono soltanto luoghi di conservazione della memoria, ma spazi vivi, in dialogo con le comunità e con il territorio».

Il bando regionale sostiene infatti progetti che riguardano l’educazione, con attività rivolte a scuole e famiglie, l’accessibilità per persone con disabilità o fragilità, il welfare culturale, la digitalizzazione, la ricerca e la creazione di nuovi itinerari turistico-culturali. Particolare attenzione è riservata anche alle iniziative rivolte alle persone con demenza, alle Rsa e ai pubblici più fragili. I contributi possono coprire fino all’80% dei costi dei progetti.

L’intervento punta in particolare a rafforzare il ruolo dei piccoli musei diffusi sul territorio, favorendo la condivisione di servizi e competenze e consolidando la loro funzione di presidi culturali e luoghi di partecipazione per le comunità.

In Toscana sono complessivamente 26 i sistemi museali riconosciuti, 18 territoriali e 8 tematici, che mettono in rete musei accomunati dall’appartenenza a un’area geografica o da uno specifico tema. Il bando si integra inoltre con le risorse europee del programma FSE+ Toscana 2021-2027 attraverso l’iniziativa “Giovani professionisti crescono nei musei”, alla quale hanno aderito undici sistemi museali regionali per favorire la formazione di nuove professionalità nel settore.

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria - Ufficio Stampa

Notizie correlate