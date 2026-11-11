Coldiretti e Ispro, a Firenze c'è l'intesa per la prevenzione dei tumori

Coldiretti e Ispro in campo insieme per la prevenzione dei tumori. Al mercato coperto contadino di Porta San Frediano di Firenze giovedì 12 novembre arriva l’unità mobile multi screening di Ispro e sarà formalizzata e battezzata la nuova alleanza tra agricoltori e l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica della Toscana: una collaborazione che si inserisce in una più ampia strategia di azioni da diffondere attraverso il progetto Campagna Amica per la salute, l’educazione alimentare e incoraggiare corretti stile di vita.

L’appuntamento per la firma ed il punto stampa riservato ai media è alle 13.30. Ci sarà anche l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana Monia Monni. Dalle 9 fino alle 13 i cittadini che si recheranno al mercato potranno effettuare lo screening - previa prenotazione, compilando il modulo all’indirizzo https://didisi.ispro.toscana.it/ - presso l’unità mobile presente all’ingresso.

Si potranno effettuare mammografie e pap test, test per il papilloma virus e prelevare o riconsegnare i kit per lo screening per la prevenzione del tumore al colon retto. Lo screening è riservato ed offerto gratuitamente a specifiche categorie di persone e fasce d’età. Sul posto sarà a disposizione una assistente sanitaria per fornire informazioni sugli screening ed eventualmente prenotarli in altra data o sede.

Fonte: Regione Toscana