Confiscati a Prato oltre 316mila euro per false cessioni all’estero

Cronaca Prato
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La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento su conti correnti, titoli e immobili di una società di abbigliamento. La sentenza è diventata definitiva.

Una confisca da 316.824 euro per un caso di evasione dell’Iva attraverso false cessioni intracomunitarie. È il risultato dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Prato nei confronti di una società attiva nella confezione di abbigliamento e accessori, gestita da un cittadino cinese.

Secondo gli accertamenti, l’azienda avrebbe dichiarato come vendite destinate ad altri Paesi dell’Unione europea, e quindi esenti da Iva, operazioni commerciali che si erano invece concluse in Italia, con la consegna della merce direttamente agli acquirenti presso la sede aziendale.

La condotta è stata qualificata come dichiarazione infedele e riconosciuta con una sentenza divenuta irrevocabile. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze ha quindi disposto la confisca di 316.824 euro, corrispondenti all’imposta non versata.

Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Prato, che hanno confiscato disponibilità sui conti correnti, titoli e beni immobili riconducibili alla società e al socio accomandatario. L'intera somma è stata destinata al Fondo unico di giustizia.

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