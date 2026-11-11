Controlli a Pisa, due arresti e una denuncia a piede libero

Due arresti e una denuncia a piede libero a Pisa, al termine di due distinti interventi condotti dai carabinieri della Sezione Radiomobile nel fine settimana del 7 e 8 novembre. Le operazioni hanno riguardato un furto con violenza ai danni di un supermercato e un episodio legato alla sicurezza stradale.

Il primo intervento è avvenuto nella mattinata del 7 novembre in via di Cisanello, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, una coppia aveva sottratto prodotti da un supermercato per un valore di circa 200 euro. Durante il tentativo di fuga, i due avrebbero strattonato e spintonato l’addetto alla sicurezza, facendo configurare l’ipotesi di rapina impropria.

Il vigilante è riuscito a bloccare una donna di 35 anni, mentre il complice si è allontanato. I carabinieri hanno arrestato la donna e, attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza, hanno identificato anche il presunto complice, un uomo di 43 anni, denunciato alla Procura della Repubblica. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

La donna, già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza del Comando. Nel rito direttissimo del 9 novembre, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.

Il secondo episodio si è verificato nella notte dell’8 novembre, durante un controllo lungo il Lungarno Mediceo. Un ventiseienne alla guida di un motociclo non ha rispettato l’alt dei carabinieri, dando inizio a una fuga per le strade cittadine. L’inseguimento si è concluso dopo circa un chilometro, quando il giovane è caduto dal mezzo.

Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,03 grammi per litro. Il ventiseienne si è inoltre rifiutato di sottoporsi agli esami clinici per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato e sequestrato un coltello a farfalla lungo complessivamente oltre 22 centimetri, con una lama di 10 centimetri.

Per il giovane è scattato l’arresto in relazione alla fuga dopo l’alt, mentre è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, rifiuto degli accertamenti tossicologici e porto abusivo di oggetti atti a offendere. In un primo momento sottoposto agli arresti domiciliari, nel rito direttissimo del 9 novembre l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto anche per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.

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