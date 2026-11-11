Due cacciatori morti e un terzo gravemente ferito in Toscana durante battute di caccia

Due cacciatori morti in Toscana, uno per un malore e l'altro per uno sparo accidentalmente partito dal suo fucile, mentre un terzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da un cinghiale in Maremma.

Il primo episodio si è verificato a Pomarance, comune in provincia di Pisa, dove un cacciatore di 68 anni avrebbe accusato un malore mentre si trovava impegnato in una battuta di caccia. Secondo quanto appreso, l'uomo si sarebbe accasciato al suolo in una zona impervia. Per raggiungerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto intorno alle 14.30 e intervenuti in collaborazione con il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Le cause sono ancora in fase di accertamento e sono in corso le operazioni di recupero della salma.

Il secondo episodio è avvenuto a Castiglion Fiorentino, nell'Aretino, dove un cacciatore di 57 anni è morto per uno sparo accidentalmente partito dal suo fucile. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente dopo che l'uomo è inciampato o ha perso l'equilibrio. A dare l'allarme è stata la moglie, intorno all'ora di pranzo, preoccupata perché il marito non era ancora rientrato a casa. La donna è riuscita a rintracciarlo attraverso la posizione del cellulare, indirizzando il fratello sul posto, ma per il 57enne non c'era ormai più nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Cortona, che stanno svolgendo gli accertamenti. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sarebbe gravemente ferito, invece, il terzo cacciatore, caricato questa mattina da un cinghiale in un bosco del Grossetano, vicino a Civitella Marittima. L'uomo, un 74enne, è stato soccorso dal 118 e trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è ricoverato in gravi condizioni.

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