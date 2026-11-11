Cybersicurezza, ipotesi Empoli per la creazione di un data center regionale

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La Regione Toscana si starebbe preparando a investire oltre 477mila euro per la creazione di una struttura contro gli attacchi informatici

Mentre nel mondo imperversa il dibattito su guerra ibrida e attacchi hacker, la Regione Toscana si starebbe preparando a creare un data center regionale di cybersicurezza contro gli attacchi informatici, con l'obiettivo di implementare il settore sia nel pubblico che nel privato: in testa alle località che potrebbero ospitare la struttura ci sarebbe Empoli, con il suo polo tecnologico. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, la realizzazione del data center sarebbe suggerita dalla previsione di spesa di oltre 477mila euro per l'adeguamento del data center regionale contenuta nel documento di economia e finanza regionale. Stando a quanto rilasciato al quotidiano dall'assessore regionale all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi, il proposito dell'investimento sarebbe focalizzato sulla protezione dei dati e delle informazioni in ambito sanitario.

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