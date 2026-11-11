Esercitazione di soccorso con il robot in galleria sull'A1

Nella notte tra il 10 e l’11 novembre si è svolta, all’interno della galleria Brancolano, lungo l’autostrada A1, l’esercitazione denominata 'Marie Curie', organizzata con il coinvolgimento del personale di Autostrade per l’Italia, degli Enti di soccorso e delle associazioni del Terzo Settore, sotto il coordinamento della Prefettura di Firenze.

Lo scenario esercitativo ha previsto un incidente stradale all’interno della galleria, con il coinvolgimento di un mezzo pesante e di un’autovettura, seguito dallo sviluppo di un incendio. L’evento simulato ha determinato l’attivazione delle procedure di gestione dell’emergenza previste dal Piano di Gestione dell’Emergenza (PGE).

Per i Vigili del Fuoco sono intervenute due squadre operative, supportate da un’autobotte e da un robot cingolato telecomandato per l'erogazione dell'acqua, impiegato nelle operazioni di contrasto allo scenario incidentale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica del flusso delle informazioni tra le diverse sale operative, al coordinamento delle attività di soccorso e alla gestione della viabilità autostradale. Sono state testate anche le procedure di utilizzo dei by-pass che consentono, in determinate condizioni, il transito contromano dei mezzi di soccorso, sotto la scorta della Polizia Stradale e in coordinamento con il personale di Autostrade per l’Italia.

L’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure previste dal PGE e, in particolare, per: testare il coordinamento operativo tra le sale operative e il personale impegnato direttamente sul luogo dell’evento; verificare i tempi di attivazione, arrivo e intervento delle squadre di pronto intervento, del Gestore autostradale e degli Enti di soccorso; verificare le modalità operative e il rispetto delle procedure previste per la gestione dell’emergenza; testare il funzionamento degli impianti tecnologici e dei sistemi di sicurezza presenti all’interno della galleria; favorire la conoscenza e la familiarizzazione del personale con le specificità degli interventi di soccorso in ambito autostradale e, in particolare, all’interno delle gallerie.

Non ci sono state ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direttrici. Le immagini dell’esercitazione sono state realizzate e montate dal Centro Documentazione Video dei Vigili del Fuoco di Firenze, con la collaborazione di un operatore UAS (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) della Polizia Stradale di Firenze.

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