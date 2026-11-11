Evade dalla semilibertà: arrestato 24enne in piazza dei Ciompi

Cronaca Firenze
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Durante la perquisizione trovati 1,10 grammi di hashish: disposto il trasferimento alla casa circondariale di Prato

Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri a Firenze per evasione dal regime di semilibertà. L'episodio risale al pomeriggio dell'8 novembre 2026, quando i militari del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno individuato il giovane in compagnia di altre persone nei pressi di piazza dei Ciompi.

Dagli accertamenti è emerso che il 24enne, di fatto senza fissa dimora in Italia, era destinatario di una nota di rintraccio urgente. Sottoposto a un regime alternativo di semilibertà, non aveva fatto rientro nell'istituto penitenziario entro le ore 22 del giorno precedente, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane, apparso poco collaborativo e disorientato durante il controllo, è stato accompagnato in caserma per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Nel corso della successiva perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato due involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 1,10 grammi.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il 24enne è stato segnalato alla Prefettura competente come assuntore, ai sensi dell'articolo 75 del Dpr 309/1990.

Al termine dell'udienza di convalida con rito direttissimo, il Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto, disponendo l'immediata traduzione del giovane presso la Casa circondariale di Prato, dove dovrà riprendere il regime detentivo.

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