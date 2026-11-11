Empoli, furto in un ristorante: "Il ladro si è bevuto anche una bibita". Ci sono danni

Cronaca Empoli
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Nuovo colpo in città, stavolta in zona Serravalle. Forzata la porta d'ingresso e portato via il fondo cassa. Indagini in corso

Un altro furto nell'Empolese, stavolta ai danni del ristorante indiano Karma, in zona Serravalle. Una persona si sarebbe introdotta nel locale forzando la porta d'ingresso, intorno alle prime ore del 10 novembre. Tra i danni alla porta d'ingresso e il denaro portato via, secondo quanto riferito dal titolare, il conto ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata ieri mattina, intorno alle 11, quando il titolare ha trovato il locale "praticamente aperto". Il malvivente sarebbe entrato intorno alle 3.48, "forzando la porta d'ingresso con un piede di porco", racconta il titolare. Una volta dentro, ha forzato la serratura della cassa, portando via il denaro. Ma, a quanto pare, si sarebbe preso il tempo per bersi una bevanda gassata: "Ha fatto tutto il suo comodo, si è bevuto una Coca-Cola ed è andato via, richiudendo la porta. È stato dentro circa dieci minuti".

Fortunatamente, racconta ancora il titolare, "poteva andare peggio, perché se avesse forzato di più la porta avrebbe rotto il cristallo e la spesa sarebbe stata molto più grande".

L'ammontare complessivo dei danni non è ancora stato quantificato con precisione. Intanto la polizia indaga per risalire all'autore del furto, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto emerso, l'uomo ripreso dalle telecamere del ristorante potrebbe essere lo stesso immortalato durante un altro furto, avvenuto l'8 novembre in un bar tabacchi nella zona industriale di Carraia, a Empoli.

Non si arresta, dunque, l'ondata di furti e spaccate nell'Empolese Valdelsa. Tra gli ultimi episodi, anche quello che ha coinvolto ieri un ludo-pub di Limite sull'Arno, il Nox&Hop.

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