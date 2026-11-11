Spaccata nella notte in un pub di Limite sull'Arno: sottratto un mini PC

Prosegue l'ondata di furti che negli ultimi giorni sta interessando l'Empolese Valdelsa. Appena qualche giorno fa, i ladri erano entrati in azione con una serie di raid all'interno di un bar tabacchi di Empoli, nella zona industriale di Carraia. Stavolta, invece, nel mirino è finito il ludo-pub Nox&Hop, a Limite sull'Arno.

I malviventi avrebbero agito nella notte, spaccando il vetro di una finestra e facendo attenzione, secondo quanto riferito dal titolare, "a non spargere sangue o altre tracce". Avrebbero quindi agito indisturbati, alla ricerca di contante e oggetti di valore. Il bottino, fortunatamente, non sarebbe stato ingente.

Ad accorgersi della spaccata è stato il titolare, Eugenio Magistà, che stamattina, intorno alle 11, dopo aver fatto un sopralluogo all'interno del locale "per accertarsi che non ci fosse ancora nessuno dentro", ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.

Non avendo trovato denaro contante, dal momento che sia le mance sia le casse non si trovavano nel locale, "l'unica cosa che hanno portato via è stato un mini PC - racconta il titolare - probabilmente per rivenderne la RAM. Era un computer che stavo rimettendo a posto per trasformarlo in una console, nulla di cui avevamo bisogno nell'immediato".

Non sarebbe la prima volta che il locale finisce nel mirino dei ladri. Già nel 2025, infatti, i malviventi erano entrati, "portandosi via le mance dei ragazzi, circa una cinquantina di euro". Il locale aveva però già subito altri furti, più consistenti, negli anni precedenti: "Le prime volte ci portarono via gli iPad e anche la cassa piena - racconta Eugenio Magistà -. Da allora non la teniamo più lì".

Da una prima stima dei danni, seppur ancora approssimativa, si parla di qualche migliaio di euro, tra il valore del computer sottratto e quello dell'infisso danneggiato, che dovrà essere riparato.

Niccolò Banchi

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