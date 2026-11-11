L'ospedale Santo Stefano festeggia la 'Giornata Mondiale della Gentilezza' venerdì 13 con gli operatori, con i pazienti e i visitatori. Gli spazi individuati sono gli ingressi principali del Presidio, il Pronto Soccorso Adulti, il Pronto Soccorso Pediatrico e l’ingresso principale. Qui saranno concentrate le iniziative sul tema della giornata che quest'anno ha come titolo 'La Gentilezza alle porte dell’Ospedale S. Stefano', un evento da cui si sono lasciati coinvolgere tutti gli operatori dell'ospedale.

Ci saranno frasi e atti gentili ad accogliere chi varca l'ingresso, animazioni con i cosplay e quanto sarà utile a creare un clima positivo e a offrire un piccolo contributo al benessere collettivo. La giornata rappresenta un'occasione ulteriore rispetto all’attenzione ai bisogni di cura che l’ospedale offre ogni giorno. Atti e frasi che saranno una testimonianza viva della forza dell’umanità e di quanto sia importante coltivare la gentilezza e la relazione all'interno dei luoghi di salute.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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