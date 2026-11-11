Giornata Mondiale del Diabete 2026: l'Azienda Usl Toscana centro promuove prevenzione e diagnosi precoce nelle quattro aree territoriali

Agire tempestivamente sul diabete può fare la differenza, migliorando la qualità della vita e riducendo il rischio di complicanze. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Diabete 2026, che si celebra il 14 novembre e che quest’anno richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il diabete di tipo 2, infatti, può manifestarsi con sintomi lievi o addirittura assenti, rimanendo non diagnosticato anche per diversi anni. Una condizione che rende ancora più importanti l’informazione, il controllo dei fattori di rischio e l’accesso ai servizi sanitari.

In occasione della campagna internazionale promossa dalla International Diabetes Federation, le Diabetologie dell’Azienda Usl Toscana centro organizzano una serie di iniziative rivolte alla popolazione nelle aree pratese, pistoiese, empolese e fiorentina. In programma screening gratuiti, momenti di approfondimento, consulenze e attività dedicate alla promozione di stili di vita salutari.

Le iniziative sul territorio

Area Pratese – “Diabete e Benessere” - Dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Sala Consiliare della Provincia di Prato, si terrà il convegno dal titolo “Meglio prevenire che curare”, dedicato alla prevenzione del diabete e alla promozione del benessere. Nel pomeriggio l’iniziativa proseguirà con una breve sessione di attività motoria in palestra, seguita da una camminata guidata per le vie della città. Gli orari e i luoghi delle attività pomeridiane saranno comunicati nel corso del convegno.

Area Pistoiese – “Diabete e vaccinazioni: informarsi per proteggere la salute” - Alle ore 9.30, nell’Aula Cinzia Lupi dell’Ospedale San Jacopo, è previsto un incontro di informazione e sensibilizzazione rivolto alle persone con diabete. L'appuntamento sarà dedicato al rapporto tra diabete e vaccinazioni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della protezione della salute.

Area Empolese - Dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Centro Commerciale Centro Coop di Empoli, il personale della Diabetologia, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana, sarà a disposizione dei cittadini per effettuare screening gratuiti e offrire consulenze e informazioni.

Area Fiorentina - Dalle ore 11.00 alle 13.00, presso i Servizi di Diabetologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e dell’Ospedale Santa Maria Annunziata, medici e infermieri incontreranno la popolazione per offrire screening gratuiti, valutazioni del rischio e informazioni sui percorsi assistenziali e sui servizi disponibili.

Conoscere i fattori di rischio per intervenire in tempo

La prevenzione passa anche dalla conoscenza delle condizioni che possono aumentare la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Tra i principali fattori di rischio figurano: età superiore ai 35 anni, familiarità per diabete, eccesso di peso, in particolare a livello addominale, alimentazione poco equilibrata, sedentarietà, ipertensione arteriosa, precedenti episodi di diabete in gravidanza eprediabete.

Prevenire, riconoscere e intervenire precocemente: piccoli passi che possono contribuire a proteggere la salute e migliorare la qualità della vita.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale dell’Azienda USL Toscana centro, alla pagina dedicata al Percorso diabete (uslcentro.toscana.it), e il portale internazionale della Giornata Mondiale del Diabete (worlddiabetesday.org).

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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