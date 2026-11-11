Vinci si prepara al Natale con 'Presepi geniali': al via la terza edizione del concorso

Tradizionale, ecologico, luminario, in miniatura, tematico, artistico, multiculturale, fai da te, per bambini: insomma, in linea con le proprie ispirazioni, residenti, commercianti e associazioni del borgo leonardiano potranno allestire ognuno un proprio presepe, e iscriverlo alla nuova edizione di Presepi geniali, il contest per il quale si può votare esprimendo una preferenza: basta ricordarsi il numero di partecipazione scritto su una targhetta accanto al presepe. Il presepe con più votato vince.

“I Presepi geniali sono un’occasione per riscoprire il piacere di vivere e animare il nostro centro storico, mettendo in campo la creatività e l’inventiva di ciascuno – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Ogni presepe, con le sue caratteristiche e la sua originalità, contribuisce a costruire un racconto collettivo del Natale, fatto di tradizione ma anche di nuove idee. Mi piace soprattutto che questa iniziativa inviti le persone a mettersi in gioco e a lasciare un segno nel proprio paese: perché una comunità è viva anche attraverso le piccole cose che sa realizzare insieme”.

“A Vinci le iniziative legate al Natale sono all’insegna della partecipazione, collaborazione e valorizzazione della tradizione – afferma Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega al coordinamento delle associazioni.

In quest’ottica nasce il progetto Presepi geniali, giunto ormai alla terza edizione. Un progetto rivolto a cittadini, associazioni, commercianti che ha proprio l’intento di valorizzare la partecipazione alla vita di comunità, utilizzando, secondo le proprie sensibilità, la fantasia e la creatività.

Questa iniziativa si andrà ad aggiungere a tante altre che verranno presentate, a breve, con il tradizionale calendario degli eventi natalizi al via il 30 novembre con l’antico corteo di Sant’Andrea”.

Da quest’anno, parte dei presepi sarà ospitata ance nella ex biglietteria di Via Montalbano.

L'iniziativa è organizzata dal CCN del Capoluogo e patrocinata dal Comune di Vinci; il concorso è aperto ad associazioni, attività e cittadini che vogliono esporre nel borgo leonardiano.

I presepi dovranno essere allestiti entro il 30 novembre 2026 e visibili dall'esterno; l'iscrizione al concorso si può fare dal 15 al 29 novembre rivolgendosi al Bazar Cinelli di Via Giovanni XXIII.

Come per le edizioni passate, il presepe "geniale" più votato sulla pagina del CCN verrà premiato nel giorno della Befana.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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