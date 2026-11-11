Dalla Regione un nuovo aiuto per le edicole, a breve nuovo bando da 450 mila euro

Giani e Manetti: "Sostenere queste attività vuol dire garantire presidi sociali e il diritto all’informazione"
La Regione tende di nuovo la mano alle edicole e ai punti vendita di giornali e periodici, ma anche ai distributori dei territori montani. Lo fa con un nuovo bando di contributi e risorse pari a 450 mila euro: un sostegno, fino a 600 euro per attività, importante soprattutto per i borghi più piccoli e meno abitati, dove la rivendita dei giornali diventa anche luogo di aggregazione e punto di riferimento importante per le comunità. La giunta ha approvato criteri e modalità del bando e gli uffici si occuperanno adesso di istruire il testo, che sarà pubblicato come i precedenti da Sviluppo Toscana.
Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 nella regione si contavano 1148 edicole attive, il 16,2 per cento in meno rispetto a quattro anni prima. Nella sola area metropolitana fiorentina a luglio 2025 la rete è drammaticamente passata da quasi cinquecento rivendite a poco più di un centinaio. I dati sono di Unioncamere e Confcommercio.
“Si tratta di una rete dal valore insostituibile e dunque da difendere: le edicole sono presidi sociali, ancor più importanti nei piccoli paesi” commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Sostenere le edicole significa tutelare l’accesso all’informazione e dunque la democrazia” evidenzia Cristina Manetti.
Dei 450 mila euro 200 mila saranno riservati alle attività che operano nelle cosiddette aree interne e nei territori più marginali e periferici, ovvero i comuni della Toscana diffusa (qui la mappa https://www.regione.toscana.
Cinquantamila euro verranno specificatamente riservati ad intermediari ed aziende di distribuzione di comuni montani. In questo caso il contributo massimo è di 180 euro a comune servito: se su uno stesso territorio comunale operano più distributori, il sostegno sarà ripartito in parti uguali.
Valgono le regole di esclusione comuni a tutti i bandi pubblici. In particolare non potranno partecipare aziende con procedure in corso di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo od accordo di ristrutturazione dei debiti. Tutti devono essere in regola con i pagamenti previdenziali ed assistenziali.
Fonte: Regione Toscana
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