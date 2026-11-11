Dalla Regione un nuovo aiuto per le edicole, a breve nuovo bando da 450 mila euro

dalla Regione Toscana
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Giani e Manetti: "Sostenere queste attività vuol dire garantire presidi sociali e il diritto all’informazione"

La Regione tende di nuovo la mano alle edicole e ai punti vendita di giornali e periodici, ma anche ai distributori dei territori montani. Lo fa con un nuovo bando di contributi e risorse pari a 450 mila euro: un sostegno, fino a 600 euro per attività, importante soprattutto per i borghi più piccoli e meno abitati, dove la rivendita dei giornali diventa anche luogo di aggregazione e punto di riferimento importante per le comunità. La giunta ha approvato criteri e modalità del bando e gli uffici si occuperanno adesso di istruire il testo, che sarà pubblicato come i precedenti da Sviluppo Toscana. 

Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 nella regione si contavano 1148 edicole attive, il 16,2 per cento in meno rispetto a quattro anni prima.  Nella sola area metropolitana fiorentina a luglio 2025 la rete è drammaticamente passata da quasi cinquecento rivendite a poco più di un centinaio. I dati sono di Unioncamere e Confcommercio.

“Si tratta di una rete dal valore insostituibile e dunque da difendere: le edicole sono presidi sociali, ancor più importanti nei piccoli paesi” commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Sostenere le edicole significa tutelare l’accesso all’informazione e dunque la democrazia” evidenzia Cristina Manetti.  

Dei 450 mila euro 200 mila saranno riservati alle attività che operano nelle cosiddette aree interne e nei territori più marginali e periferici, ovvero i comuni della Toscana diffusa (qui la mappa https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni). Potranno presentare richiesta di sostegno sia chi svolge attività in via esclusiva sia, dove nel comune non ne esistano, esercizi commerciali di altra natura al cui interno si vendano quotidiani, periodici e libri. Altri 200 mila euro saranno invece destinati alle edicole e ai punti vendita del resto della Toscana. Per gli uni e per gli altri il contributo massimo previsto, a fondo perduto, è di 600 euro. 

Cinquantamila euro verranno specificatamente riservati ad intermediari ed aziende di distribuzione di comuni montani. In questo caso il contributo massimo è di 180 euro a comune servito: se su uno stesso territorio comunale operano più distributori, il sostegno sarà ripartito in parti uguali. 

Valgono le regole di esclusione comuni a tutti i bandi pubblici. In particolare non potranno partecipare aziende con procedure in corso di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo od accordo di ristrutturazione dei debiti. Tutti devono essere in regola con i pagamenti previdenziali ed assistenziali.

Fonte: Regione Toscana

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