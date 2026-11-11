Rottura del legamento per Giovanni Tosti: il giocatore di Use Computer Gross dovrà operarsi

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Lo scontro era avvenuto durante il derby di domenica scorsa a San Miniato. Nei prossimi giorni la società deciderà dove farlo operare

C'è ancora ansia intorno alle sorti del ginocchio di Giovanni Tosti. L’infortunio ha reso meno godibile il buon risultato di 63-80 che Use Computer Gross ha strappato sul campo dell’Etrusca San Miniato. Dopo l’intervallo, in uno scontro con Zaccagna, il ginocchio del pivot empolese ha subito una torsione che lo lasciato a terra. L’Use Computer Gross comunica che, nello scontro accaduto durante il derby di domenica scorsa a San Miniato, Giovanni Tosti ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni, d’intesa col giocatore, la società deciderà dove farlo operare per iniziare poi il lungo percorso di recupero.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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