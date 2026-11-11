Torna 'Sant’Anna Business Game': studenti messi alla prova con problemi aziendali

Casi di consulenza realistici, challenge creative e momenti di networking. Torna il tradizionale appuntamento con il Sant’Anna Business Game, la competizione ideata da JEBE (Junior Enterprise Business & Engineering), l’associazione studentesca che riunisce allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna. Dal 16 al 18 novembre, presso la sede centrale della Scuola Sant’Anna, oltre 60 studentesse e studenti provenienti da diverse università italiane ed europee si sfidano in business case ideati da aziende.

Il Sant’Anna Business Game non è solo una competizione che richiede competenze in ambito gestionale, ingegneristico e finanziario, e capacità di risolvere problematiche quotidiane negli ambienti aziendali; è anche l’opportunità per le partecipanti e i partecipanti di entrare in contatto con il mondo del lavoro e del business.

Grazie alla collaborazione con il network universitario europeo EELISA, a cui aderiscono per l’Italia la Scuola Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore di Pisa (l’iniziativa rientra negli #EELISADays, la rassegna di eventi annuale dell’Alleanza EELISA), il Sant’Anna Business Game consolida anche la sua dimensione internazionale, con un numero importante di partecipanti provenienti dalle Università partner.

Le aziende protagoniste

Anche per questa nuova edizione, Sant’Anna Business Game conta su aziende partner di prestigio. Bain & Company, Eurizon Capital, Bugnion, Lexroom saranno presenti come partner strategici e proporranno le attese challenge. Ogni azienda porterà il proprio punto di vista, dando vita a un mosaico di esperienze che arricchirà la competizione e offrirà ai partecipanti un’immersione nel mondo del lavoro contemporaneo.

Partnership

Il Sant’Anna Business Game è organizzato in partnership con la Scuola Superiore Sant'Anna, EELISA, JEItaly, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Comune di Pisa e Regione Toscana.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna

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