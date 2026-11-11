Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria, modifiche alla circolazione tra Pisa e Forte dei Marmi

Dal 12 al 16 novembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Grosseto-Roma sarà modificata per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta.

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia, subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Genova-Pisa. I treni Frecciargento e Frecciarossa Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni.

I treni Intercity delle tratte Milano-La Spezia/Livorno/Grosseto, Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Torino Porta Nuova-Salerno e Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Genova-Salerno/Reggio Calabria Centrale subiranno modifiche di orario e/o deviazioni di percorso con cancellazione di alcune fermate intermedie o cancellazioni parziali. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity.

I treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla linea Pisa-La Spezia e sulla Lucca-Viareggio subiranno modifiche di orario, anche con anticipi in partenza, e cancellazioni totali o parziali.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Maggiori informazioni sui canali di acquisto, nella sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Notizie correlate