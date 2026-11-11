Valerio Vallini presenta 'Maculopatie e altre storie', il libro che ha vinto il premio Ciampi 2026 per la poesia

Valerio Vallini non è nuovo ad affrontare componimenti poetici, quello che presenterà sabato 14 novembre alle 16,30 in saletta Vallini a Santa Croce sull'Arno è il decimo libro di poesie che ha composto dopo l'esordio nel lontano 1967. Intellettuale vivace del Valdarno e brillante storico locale, Valerio ha sempre curato la poesia, arrivando con quest'ultima opera intitolata “Maculopatie e altre storie” a vincere il premio Ciampi di Livorno per la sezione poetica nell'edizione di quest'anno.

Un'opera interessante, che, come lui stesso dice, è accompagnata da una giustificazione. "Nel 2026 – spiega l'autore - con l'aggravarsi della maculopatia, nel timore di non riuscire più a scrivere se non sotto dettatura, ho voluto narrare questa patologia come una lettura alternativa della realtà come metafora della percezione dell'esistenza, creando una diversa visione della realtà”.

L'opera nasce da una percezione diversa del mondo circostante, che al poeta ha suggerito nuove e interessanti visioni da cui nel lettore spesso scaturiscono riflessione.

Il libro è composto da varie poesie per lo più brevi e incisive, caratterizzate da una leggibilità che difficilmente si trova nel testo poetico anche contemporaneo. Soprattutto Vallini ha realizzato un'opera originale che, per quanto sarebbe stato facile scivolare in riferimenti letterari a illustri poeti del passato che hanno toccato il tema della visione distorta da una malattia, è riuscito a creare un' opera originale e significativa. Presentare in saletta Vallini il libro di Valerio per Santa Croce sull'Arno è un'occasione culturale alla quale come amministrazione teniamo molto – spiega l'assessore alla cultura Simone Balsanti. - Oggi in Italia spesso si dice che tutti scrivono e nessuno legge e questo determina una produzione letteraria di scarso valore. Non è così per Vallini, che ha saputo raccontare e introiettare una condizione personale spingendola a riflessioni che aprono a nuove prospettive sulla vita e sulla realtà. Ci fa altrettanto piacere che Valerio abbia ottenuto il premio Ciampi per la poesia, a dimostrazione che questo libri che andremo a presentare, non è un'opera minore, ma è una raccolta di poesie che ha una dignità e una facies letteraria a prescindere dal contesto in cui è nato. Invito tutti a partecipare alla presentazione perché sarà sicuramente un momento originale, divertente e culturalmente significativo”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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