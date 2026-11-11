"Vitae in deguStazione", presentata la Guida 2027 e l'evento alla Leopolda

L'Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha presentato oggi nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati la Guida Vitae 2027 e l’evento "Vitae in degustazione", in programma il 14 novembre alla Leopolda dalle 10:30 alle 19:30. Un’occasione in cui la Toscana mostrerà l’eccellenza delle sue produzioni e anche l’opportunità per un vasto pubblico di appassionati e ‘addetti ai lavori’ per incontrare i produttori provenienti da tutt’Italia e degustare tutte le 400 etichette protagoniste delle Selezioni Speciali da 100 vini ciascuna: 100 Grandi Vini, 100 Vini del Territorio, 100 Vini rivelazione e 100 Vini Valore, tutti individuati tra quelli che hanno ottenuto almeno 90 punti. Non una classifica dei punteggi più alti dunque, ma quattro prospettive complementari per orientarsi nel panorama vitivinicolo italiano scelti dalle commissioni di degustazione delle 22 associazioni regionali e territoriali AIS e presentati regione per regione.

Alla presentazione è intervenuto Eugenio Giani, al quale l’AIS ha consegnato la Guida Vitae 2027 in inglese, fresca di presentazione Oltremanica e pronta, per il terzo anno consecutivo, a farsi protagonista dell’eccellenza alla Leopolda: “La Guida Vitae 2027 conferma l’importanza e il protagonismo della Toscana nella scelta e nella produzione di vino: dei 1372 vini presentati dalle cantine toscane ben il 68% ha raggiunto l'eccellenza – dichiara il presidente della Regione - In un contesto internazionale complesso, in cui l’export conosce anche momenti di difficoltà, l’eccellenza dei vini toscani certificata nella Guida segna la differenza e spiega il successo di storia, produzione e identità della nostra terra, protagonista della Guida 2027 con 320 aziende, 776 vini che hanno raggiunto il punteggio di oltre 90/100”.

In sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati Sandro Camilli, presidente AIS Italia, Cristiano Cini, presidente AIS Toscana, Gianluca Grimani, curatore della guida AIS Vitae 2026, Massimo Manetti, presidente Camera di Commercio di Firenze, Aldo Cursano , presidente di PromoFirenze e Vicario nazionale FIPE-Confcommercio, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, Giacomo Bugliani, commissario Toscana Promozione Turistica.

Giunta alla 13 edizione, Vitae 2027 mette al centro “Il concetto di annata. Uomo e natura. Ciclicità e complicità”. Il rapporto tra clima, territorio e scelte dei produttori diventa il filo conduttore per comprendere le differenze tra le vendemmie e ciò che si ritrova nel calice. Le introduzioni regionali approfondiscono le caratteristiche delle annate nelle diverse aree produttive, offrendo il contesto per leggere le valutazioni e il lavoro delle aziende. «L’autorevolezza si costruisce ogni giorno attraverso lo studio, il confronto e la conoscenza dei territori», afferma Sandro Camilli, presidente nazionale AIS. «Con Vitae vogliamo mettere questo patrimonio a disposizione di professionisti e appassionati, offrendo strumenti per scegliere con consapevolezza. Raccontare il vino significa dare valore alle persone, ai luoghi e al lavoro che rende possibile ogni bottiglia».

L'ECCELLENZA TOSCANA: NUMERI, SQUADRA E TERRITORIO

La Toscana sarà presente nella guida "Vitae 2027" che racconta i vini di ben 2300 cantine, con 320 aziende, 776 vini che hanno raggiunto il punteggio di oltre 90/100 di cui 146 con punteggio ≥ 94/100 con un totale di 1372 vini presentati dalle cantine toscane di cui oltre il 68% ha raggiunto l'eccellenza.

Il vino quindi come occasione di fare squadra e creare sinergie per uno sviluppo consapevole e responsabile che coinvolge le economie territoriali, infatti il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti ha osservato: “Il comparto del vino va difeso e sostenuto per tante buone ragioni. L’enologia toscana perpetua i valori identitari della cultura contadina che ci ha tramandato sapienza, conoscenza e stili di vita sani. Crea ricchezza, contribuisce alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Alimenta un segmento agricolo di altissima qualità e una filiera economica di primissimo piano. Rappresenta l’Italia e offre una prospettiva d’investimento e di impegno per tanti giovani. L’iniziativa di Ais si inserisce a pieno titolo nel processo di valorizzazione delle nostre produzioni enologiche di eccellenza. E per questo la Camera di commercio di Firenze la sostiene con convinzione”.

Aldo Cursano, presidente di Promofirenze, ha spiegato: “PromoFirenze animerà in Leopolda uno spazio espositivo che punta alla promozione dei prodotti e del territorio toscano attraverso l’organizzazione di degustazioni guidate, masterclass e banchi d’assaggio, che mixano sapientemente cultura e gusto. Nelle dieci sessioni di tasting, che si svolgono tra le 11 e le 17.45 e a cui i visitatori possono iscriversi liberamente, ognuna dedicata ad una o due produzioni Dop e Igp della Toscana, ad una parte introduttiva, durante la quale sono spiegate le produzioni con riferimento ai punti salienti dei disciplinari e al contesto storico-geografico a cui seguono le degustazioni delle produzioni. Una formula che funziona e che rinnoviamo”.

Il vino diventa un elemento di comunicazione e volano per l’economia dei territori, come ha affermato Francesco Palumbo, Direttore di Fondazione Sistema Toscana: “In una fase complessa per il settore vino, il racconto identitario diventa una delle principali leve di valorizzazione economica dei nostri territori. Ogni calice porta con sé, non solo il vino, ma piuttosto l’essenza stessa della Toscana e del suo ‘buon vivere’: un patrimonio che, proprio nei momenti di difficoltà, rappresenta una potenzialità enorme e necessita di uno storytelling forte ed evocativo per continuare a generare tutto il suo valore. La Fondazione Sistema Toscana affianca la Regione mettendo a disposizione della filiera i nostri strumenti digitali - dalla testata intoscana.it all’ecosistema di Visittuscany.com, fino alla rete di Vetrina Toscana - per dare voce ai territori con linguaggi contemporanei. La sinergia con AIS e l’appuntamento con Vitae alla Leopolda confermano come la cooperazione e la narrazione condivisa siano oggi indispensabili per rafforzare la competitività delle nostre eccellenze e sviluppare tutta la forza evocativa del brand Toscana".

E Giacomo Bugliani, Commissario Toscana Promozione Turistica, ha precisato: “Il vino è una delle ragioni per cui si sceglie di visitare la Toscana. L’accordo tra Toscana Promozione Turistica e AIS, nell’ambito di Vetrina Toscana, serve a collegare la conoscenza del vino ai luoghi di produzione e alle imprese della rete, che lo propongono ogni giorno ai visitatori”.

L’EVENTO ALLA LEOPOLDA

Dalle 10:30 alle 19:30, il pubblico potrà costruire il proprio percorso di assaggio tra le etichette delle quattro selezioni speciali della guida, confrontando territori, vitigni e interpretazioni produttive. A raccontare i vini saranno i produttori stessi, attraverso le storie delle aziende, il lavoro in vigna, le scelte in cantina e le sfide di ogni vendemmia. Accanto a loro, i sommelier AIS accompagneranno le degustazioni, risponderanno alle domande e offriranno chiavi di lettura anche a chi si avvicina al vino per la prima volta.

La manifestazione ha il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze, di Rai Toscana e la Media Partner di Rai Radio 2. L’iniziativa è sostenuta da Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana, Istituto Trentodoc, Surgiva, Bonaventura Maschio e Repower.

Fonte: Regione Toscana e Marte Comunicazione

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