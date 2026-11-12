Allerta meteo Firenze, rinviata la prova delle idrovore

Spostati a causa dell'allerta meteo l'esercitazione alla Canottieri e l'incontro al Museo di Santa Croce previsti per domani
A causa dell’allerta meteo in corso sul territorio, è stata rinviata la prova pratica delle idrovore prevista per la mattinata di domani, venerdì 13 novembre, presso la Società Canottieri Firenze.
L’iniziativa, dedicata alla dimostrazione delle tecnologie di protezione civile per gli studenti delle scuole superiori fiorentine, è stata sospesa per garantire la sicurezza dei partecipanti.
Contestualmente, è stata posticipata anche la visita guidata al Museo dell'Opera di Santa Croce, originariamente in programma a seguire nella stessa mattinata.
Le nuove date dell’iniziativa formativa, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, verranno comunicate non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
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